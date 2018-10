Zuschauer, die sich während der Partie bei der Bank der Fricktaler aufgehalten hätten, seien auf den Platz gestürmt, sagt Stephan Gutknecht, Trainer der Muttenzer A-Junioren, der ebenfalls auf den Platz sprintete, um sich um seine Spieler zu kümmern. «Unser Captain hat sich ihnen in den Weg gestellt. Er wurde umgerissen, und als er am Boden lag, haben die Angreifer weiter auf ihn eingetreten.»

In einem Cup-Fight brachten die A-Junioren des FC Laufenburg-Kaisten die zwei Klassen höher spielenden Junioren des SV Muttenz am Mittwoch an den Rand einer Niederlage. Kurz vor Schluss gingen die Fricktaler 2:1 in Front, mussten aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer hinnehmen. Im Penaltyschiessen setzten sich dann die Baselbieter durch. Der letzte Elfemeter war aber nicht nur der Schlusspunkt des Spiels, sondern auch der Ausgangspunkt einer Schlägerei.

«Ich war schockiert über diese Attacke», so Gutknecht weiter. Glücklicherweise sei sein Captain jedoch relativ glimpflich davongekommen. Er hatte gestern nochmals einen Arzttermin und kann eventuell am Sonntag bereits wieder spielen. Schlimmer erwischt hat es einen anderen Muttenzer Junior. «Er erhielt eine Kopfnuss und hatte eine Platzwunde an der Augenbraue», so Gutknecht. Er sei von anwesenden Eltern zum Nähen ins Spital gebracht worden.

Ebenfalls vor Ort, wenn auch etwas weiter entfernt auf der Terrasse des Clubhauses, war Benedikt Wirthlin, Präsident des FC Laufenburg-Kaisten. Es habe sich in Sekundenschnelle ein Menschenknäuel gebildet, sagt er und verhehlt dabei nicht, dass es sich bei den Platzstürmern um Ersatzspieler und Zuschauer aus dem Umfeld seines Vereins handelt.

Ausschlüsse angekündigt

Es seien inakzeptable Szenen gewesen, die der Verein in keinster Weise toleriere. Weder ein ausgelassener Jubel eines Muttenzer Spielers vor der Fricktaler Bank noch eine angebliche, ungeahndete Tätlichkeit während des Spiels, die er selber aber nicht beobachtet habe, dürften dabei als Entschuldigung gelten, so Wirthlin. Auf seiner Website hat der Verein denn auch bereits eine Stellungnahme aufgeschaltet, in der er sich «in aller Form» für die Geschehnisse entschuldigt. Dies entspräche keinesfalls der Art, «wie wir uns unseren Gästen präsentieren möchten».

Mittlerweile untersuchen sowohl die Polizei als auch der Fussballverband Nordwestschweiz die Vorfälle. Gemäss Polizeisprecher Roland Pfister rückten mehrere Polizeipatrouillen zum Fussballplatz aus. «Als sie ankamen, hatte sich die Lage aber bereits beruhigt.» Die Polizei habe einen 19-jährigen Schweizer vorläufig festgenommen, jedoch am Donnerstag wieder entlassen. Nun gelte es zu ermitteln, wer wen geschlagen habe. Dazu werden auch Handy-Video-Aufnahmen gesichtet.