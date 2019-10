Raserei auf Flurstrasse sorgt für Kritik – Katzenhalterin fordert Tempkontrollen

Filou hatte nur ein kurzes Leben. Dem zweijährigen Kater wurde ein Auto auf der Grimselstrasse zum Verhängnis. Zwei Wochen lang war Besitzerin Carolyn Bircher über den Verbleib ihres Katers im Ungewissen – bis ihr Vater Filou tot neben der Strasse fand. Bremsspuren gab es keine. «Ein wichtiger Teil wurde mir aus dem Leben gerissen», sagt Bircher.

Der Schmerz der 19-Jährigen sitzt tief, genauso wie die Wut über das «Gerase» einiger Autofahrer auf der Grimselstrasse, einer Flurstrasse die nach dem Siedlungsgebiet in Gipf-Oberfrick beginnt und an Feldern und Höfen vorbei nach Schupfart führt. «Als Fussgänger muss man trotz gerader Strecke und freier Sicht sehr gut aufpassen, wenn man die Strasse entlang spaziert – auch am helllichten Tag», so Bircher. Sie fordert deswegen, dass auf der Grimselstrasse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. «Meine Katze werde ich durch Geschwindigkeitskontrollen zwar nicht mehr lebend zurückbekommen, aber vielleicht können so andere Katzenleben gerettet werden.»

Dass rund die Hälfte der Autofahrer zu schnell auf der Grimselstrasse unterwegs sei, sagt eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden will. Sie befürchtet, dass einer der Autofahrer bei ihr beim Vorbeifahren noch extra aufs Gas drücken könnte. «Unter anderem fährt regelmässig ein Porsche Cayenne mit wahnsinnigem Tempo vorbei.»