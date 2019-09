Am Montagmorgen kurz vor halb fünf Uhr bedrohte ein unbekannter Mann eine Angestellte eines Tankstellenshops an der Hauptstrasse in Frick. Dem Opfer gelang es, die Flucht zu ergreifen, worauf der Täter sein Vorhaben abbrach. Nachdem die Angestellte den Polizeinotruf 117 wählte und den Überfall meldete, rückten mehrere Patrouillen zum Tatort aus.

Ohne Beute geflüchtet

Gemäss ersten Ermittlungen flüchtete der Mann mit einem silbergrauen Auto, gelenkt von einem mutmasslichen Mittäter, der während des Ereignisses im Auto sitzend wartete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Unbekannter Mann, zirka 170 cm gross, schlank, trug Kapuzen-Sweatshirt, Mundschutz, sprach gebrochen Deutsch und war mit Pistole bewaffnet.

Das Opfer blieb unverletzt. Dem Täter gelang es nicht, ins Innere des Tankstellenshops zu gelangen. Die Fahndung am frühen Morgen verlief bisher ohne Erfolg.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen und Wahrnehmungen gemacht haben, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau unter der Telefonnummer 056 200 11 11 zu melden. (kca)

