Das milde Frühlingswetter meint es in diesem Jahr gut mit dem Storchennachwuchs. Und so kann Bruno Gardelli, Regionsleiter Nordwestschweiz bei Storch Schweiz, einen neuen Nachwuchsrekord in der Storchenstation in Möhlin vermelden. «Derzeit haben wir 34 Jungstörche in der Station. Im letzten Jahr waren es nur 18», sagt er. Weitere 16 Jungstörche befänden sich in Horsten in Möhlin, die ausserhalb der Storchenstation liegen.

Kritisch sind für den Storchennachwuchs die ersten vier bis sechs Wochen. In den ersten Tagen nach dem Schlüpfen finden die Vögel Schutz unter dem Gefieder der Eltern. Ab einer gewissen Grösse geht das jedoch nicht mehr. «Ist es dann nass und kalt, sitzt der Nachwuchs im Nassen und läuft Gefahr, sich eine Lungenentzündung einzufangen und an dieser zu sterben», erklärt Gardelli.

Neben dem milden Frühling ist das Nahrungsangebot rund um die Storchenstation ein weiterer Grund für den Jungstorchen-Boom. So war die Witterung nach dem Schlüpfen der Jungstörche recht feucht. Dadurch haben die Storcheneltern auf den Wiesen viele Regenwürmer gefunden. «Diese dienen den Jungstörchen in der ersten Phase als primäre Nahrungsquelle», sagt Gardelli.

Erste Flugstunden sind kritisch

Ganz über den Berg sind die 50 Jungstörche in Möhlin jedoch noch nicht. So bergen gemäss Gardelli allfällige Wetterkapriolen wie Stürme und Hagelschauer immer noch Gefahren. Zudem werden die Jungstörche in den nächsten rund zwei Wochen flügge. Hierbei kann es zu Abstürzen kommen, sagt Gardelli. «Die Jungstörche müssen zuerst ihre Flugmuskulatur kennen lernen. Sie brauchen hierzu einige Tage.» Erschwerend bei den ersten Flugstunden sei auch, dass sich im Horst oftmals mehr Jungstörche als gewöhnlich befänden und dadurch die Landung im vollen Nest schwieriger würde.

Generell sei es das Ziel, die Störche wieder grossflächiger anzusiedeln. So gibt es beispielsweise in der Gemeinde Magden seit etlichen Jahren einen Horstplatz auf einem Kirchturm. Aber auch in diesem Jahr liess sich dort kein Storchenpaar nieder. «Zwar fliegen die Störche in Richtung Magden, wenn sie auf Futtersuche gehen, zum Brüten fühlen sie sich aber in Möhlin wohler», sagt Gardelli. So sei der Storch ein Tier, der die Gesellschaft seiner Artgenossen sehr schätze.