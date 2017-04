Am kommenden Dienstag beginnt die Verhandlung gegen den damals 84-jährigen Unfallfahrer, der im letzten Jahr am 7. Mai in der Altstadt von Bad Säckingen zwei Menschen getötet sowie neun Personen schwer und 18 leicht verletzt hat. Eines der beiden Todesopfer wohnte im Fricktal.

Die Verhandlung ist laut der Bad-Säckinger-Amtsgerichtsdirektorin Margarete Basler auf zwei Tage angesetzt. Am 2. und am 9. Mai wird jeweils ab neun Uhr unter ihrem Vorsitz öffentlich am Schöffengericht in Bad Säckingen verhandelt.

Es gibt zwei Nebenklagevertreter, welche die Interessen der Angehörigen vertreten, so Basler. Je nach Verlauf der Verhandlung könnte aber auch ein dritter Verhandlungstag hinzukommen, so Basler. «Mein Stand ist aktuell, dass der Mann verhandlungsfähig ist. Das kann sich aber natürlich alles schnell ändern. Im Moment gehe ich davon aus, dass der Termin stattfindet», sagte die Amtsgerichtsdirektorin am.