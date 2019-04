Es war ein Hammerschlag: Die Renus Bau Group AG, die 2013 aus der traditionsreichen Wallbacher Firma Kaufmann Holz + Bau AG hervorgegangen war, meldete in der letzten Woche Insolvenz an. 40 Mitarbeiter verloren durch den Konkurs ihren Job. Inzwischen konnte Geschäftsführer Patrick Hirzel für die Lehrlinge Lösungen finden und auch etliche Mitarbeitende haben bereits ein Jobangebot.

Dennoch bleibt ein ungutes Gefühl zurück, schrieb doch Hirzel in der Medienmitteilung zur Insolvenz: «Der Preis- und Verdrängungskampf sowie die Zahlungsmoral in der Baubranche sind extrem. Unvorhersehbare Risiken sowie der Margenzerfall haben zu dieser ausweglosen Situation geführt.»

Wie schwierig ist die Branche? Ein Augenschein bei der Häseli Holzbaulösungen AG in Zeihen. Sie ist im gleichen Segment tätig wie es die Renus Bau AG war. Hinter der Werkhalle sind vier Mitarbeiter dabei, eine zweite Halle in die Höhe zu ziehen. «Wir brauchen mehr Platz», sagt Geschäftsführer und Firmengründer Thomas Häseli.

Häseli bestätigt, dass der Margendruck hoch ist. «Aber das ist er in der ganzen Baubranche.» Im Holzbau sei die Situation eher noch besser, da es sich hier um einen boomenden Bereich handle. Häseli jedenfalls kann sich nicht über zu wenig Aufträge beklagen. «Die Auftragsbücher sind voll.» Zum Teil sei der Margendruck zudem selbst verschuldet, weiss Häseli.

Nische gefunden

Wer sich erfolgreich am Markt positionieren wolle, müsse etwas anbieten, was die Konkurrenz nicht habe. «Wir fanden für uns diese Nische im Elementbau», sagt der 56-Jährige. Genauer: Häseli fand sie bei Haussanierungen mit Aufstockungen und Einbauten von Holzbauelementen. Heute gehört seine Firma zu den führenden Unternehmen in diesem Segment.

Mit dem Erfolg wuchs auch das Unternehmen. Was Häseli 1988 in Densbüren als Zwei-Mann-Betrieb initiiert hatte, ist heute ein KMU, das 16 Mitarbeitende und 4 Lehrlinge beschäftigt. Darauf ist Häseli stolz. «Es ist mir wichtig, guten Nachwuchs auszubilden.» Diesen brauche der Markt auch. «Wer gut ist, hat einen Job auf sicher.» Es gebe eher zu wenige Holzbauer, weiss Häseli.

Mit dem Erfolg wurde aber auch der alte Standort bald einmal zu klein. 2013 errichtete Häseli deshalb in Zeihen sein neues Firmendomizil. «Die Zahl der Mitarbeitenden stieg hier dann schnell von 12 auf 20 an», blickt er zurück.