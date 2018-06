Der Steiner Bevölkerung am Rhein einen hochwertigen Naherholungsraum zu schaffen, ist dem Gemeinderat viel wert – in Zahlen ausgedrückt: 1'412'000 Franken. Diese Summe beantragte die Exekutive an der Gemeindeversammlung für einen Verpflichtungskredit, mit dem der Rheinuferweg neu gestaltet werden soll.

Dass das Rheinufer derzeit «nicht sehr attraktiv ist», konnte Gemeindeammann Beat Käser dem Plenum – 106 von 1578 Stimmberechtigten waren anwesend – nicht verhehlen. «Wir wollen die Uferpromenade zu einem Ort machen, an den man wieder gerne hingeht, um nach der Arbeit abzuschalten oder die Natur zu geniessen», sagte Käser. Dienen dazu sollen eine Wegsanierung, eine Treppe neben der Holzbrücke, zwei neue Terrassen, eine Riviera mit Grillstelle, eine Nische für Spiel und Sport sowie ein Aussichtssteg mit Fernrohr, um die Natur zu beobachten.

Weil das Steiner Projekt im Zusammenhang mit der Aktion «Rheinliebe» der Internationalen Bauausstellung Basel 2020 (IBA) steht, die zum Ziel hat, die Rheinlandschaft trinational aufzuwerten, wollten einige Stimmbürger wissen, mit welchem Anteil sich die IBA an den Projektkosten beteiligt. «Mit 30 Prozent», sagte Beat Käser, dessen Antwort auf einige Skepsis stiess. So liess sich das Plenum auf Nachfrage versichern, dass Käser diese Zusage der IBA schriftlich habe.

«Zahlt Bad Säckingen?»

Kurt Hofmann, Präsident der SVP-Ortspartei, wollte wissen, ob der Gemeinderat bereits abgeklärt habe, ob sich die Stadt Bad Säckingen an den Unterhaltskosten des neuen Rheinuferweges beteiligt. «Am Ufer in Bad Säckingen gibt es ein Bade- und Picknick-Verbot. Viele Bürger aus Bad Säckingen werden rüberkommen und die Infrastruktur nutzen», begründete er seine Frage. «Gespräche mit der Stadt Bad Säckingen werden geführt», antwortete Käser und schob nach, dass es bei diesen jedoch nicht um eine Kostenbeteiligung gehe, sondern darum, dass die Stadt Bad Säckingen ihre Einwohner sensibilisiere, die Abfallkübel für den Müll auf der Steiner Seite zu benutzen.

Ein Stimmbürger bezweifelte, dass die vom Gemeinderat angegebenen 65 Stunden für den Unterhalt des Rheinuferwegs ausreichten: «Die Vermüllung wird zunehmen. Da kann der Werkhof gleich einen zusätzlichen Mitarbeiter anstellen», sagte er. Zudem sei es so, dass durch das Aufstellen der vielen Objekte am Rhein der Vandalismus zunehme. Sein Vorschlag: Das Projekt schlanker machen und das eingesparte Geld für Sicherheitspersonal und Unterhaltsarbeiten ausgeben. Käser betonte darauf hin, dass man mit einer privaten Sicherheitsfirma bereits Gespräch führe.

Trotz vieler Kritikpunkte nahm das Plenum den Kreditantrag grossmehrheitlich an. Gleiches galt auch für die Kreditabrechnung des «Rheinfels-Parks»: Hier wurde der aus dem Jahr 2012 bewilligte Kredit in Höhe von 5,15 Millionen Franken um rund 760'000 Franken überschritten. Hauptgrund für die Überschreitung ist, dass die Anschaffungsinvestition für die Heizung selbst getätigt werden musste. «Zunächst war geplant, dass ein Vertragspartner die Investition für die Heizung übernimmt und uns im Gegenzug dazu mit seiner Wärme versorgen darf. Das Angebot war aber zu teuer», so Käser.