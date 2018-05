Wie weiter mit dem Spital Laufenburg? Diese Frage stellt sich das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF), das in Laufenburg und Rheinfelden je ein Spital betreibt. Bis Ende Juni will die GZF-Leitung Klarheit darüber, ob das GZF in Laufenburg weiterhin eine stationäre Akutsomatik anbieten will oder nicht. Klar scheint bereits jetzt: Das Angebot wird zumindest zurückgefahren; die stationäre Chirurgie wird wohl in Rheinfelden zentralisiert. Zur Diskussion steht neben einem «Spital light», wenn man so will, auch eine noch radikalere Variante: der Rückzug der gesamten stationären Akutsomatik. Bleiben würde bei diesem Szenario in Laufenburg eine ambulante Sprechstunde, ein Pflegeheim und – allenfalls – tagsüber eine Notfallstation.

Wie weiter mit dem Spital Laufenburg? Das fragen sich auch die Ärzte und Politiker. Hausärzte warnen mit Blick auf die drohende Überalterung ihrer Gilde und die Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden, vor einer Unterversorgung. Auch die Mehrheit der Fricktaler Grossräte spricht sich, mehr oder weniger deutlich, für den Erhalt des Spitals Laufenburg aus. Nur Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli tanzt aus der Reihe. Sie sagt klipp und klar: «Das Spital Laufenburg braucht es nicht.»

Wie weiter mit dem Spital Laufenburg? Das fragt sich auch die Fricktaler Bevölkerung. Gerade im oberen Fricktal lautet die Antwort häufig: Es muss erhalten werden. Entsprechend erhält die Online-Petition, die von einem 15-köpfigen Komitee mit Vertretern aller grossen Parteien lanciert wurde, regen Zulauf. Bis gestern Abend haben 886 Personen die Petition «Gesundheitsversorgung sichern – Spital Laufenburg erhalten!» unterschrieben. Ziel sind 2000 Unterschriften.

Wie weiter mit dem Spital Laufenburg? Der Entscheid liegt beim GZF. Er wird auf Daten, Zahlen, Vergleichen und strategischen Überlegungen basieren. Viele Zahlen und Fakten sind öffentlich zugänglich. Die AZ hat sie aus dem «Strukturbericht Gesundheit 2016» und dem Schlussbericht «Monitoring der regionalen und überregionalen Patientenströme für den Kanton Aargau» (2015) herausdestilliert und daraus zehn «richtig oder falsch»-Aussagen zur Gesundheitsversorgung im Fricktal gemacht. Im zweiten Teil der «richtig oder falsch»Serie geht es dann um die Patientenströme.

1. Das Fricktal hat die niedrigste Dichte an Allgemeinmedizinern.

Falsch. Die niedrigste Dichte hatte 2014 – auf dieses Jahr greift der Strukturbericht zurück – der Bezirk Muri. Hier waren elf Allgemeinmediziner aktiv – das entspricht 0,35 Ärzten pro 1000 Einwohner. Im Bezirk Laufenburg waren es 19 (0,65) und im Bezirk Rheinfelden 36 (0,88). Das untere Fricktal wies damit sogar die höchste Dichte an ambulant tätigen Allgemeinmedizinern im Kanton auf; im Schnitt kamen 0,6 Allgemeinärzte auf 1000 Einwohner. Auffallend dabei: Die Hausarztdichte war in städtischen Gebieten deutlich höher als in ländlichen. Der Strukturbericht weist zudem auf die Problematik hin, dass der Anteil der über 60-jährigen Hausärzte in den nächsten Jahren «stark zunehmen» und die «Babyboomer»-Generation aus dem Berufsleben ausscheiden wird. Dadurch «könnte es zu einer Verknappung der ärztlichen Ressourcen in ländlichen Gebieten kommen».

2. Im Bezirk Rheinfelden arbeiten am meisten Spezialisten.

Nicht ganz, aber fast – zumindest wenn man die Ärztedichte als Gradmesser nimmt. Im Bezirk Rheinfelden arbeiteten 2014 im ambulanten Bereich 82 Spezialärzte – das sind 2,04 pro 1000 Einwohner. Einen höheren Wert erzielte nur Aarau mit 3,92 Spezialärzten pro 1000 Einwohner (effektiv: 272). Am anderen Ende der Skala bewegte sich dagegen der Bezirk Laufenburg. 18 Spezialärzte waren hier ambulant tätig – 0,68 pro 1000 Einwohner. Einen tieferen Wert erzielte nur der Bezirk Muri (0,61). Der kantonale Schnitt lag bei 1,61 Spezialärzten pro 1000 Einwohner.

3. Im Fricktal braucht der Rettungsdienst länger, bis er vor Ort ist.

Dies könnte man angesichts des ländlichen Raums annehmen – ist aber falsch. Das GZF erreichte 2015 87 Prozent der Patienten mit Dringlichkeitsstufe 1 (D1) innert 15 Minuten. Das ist nach dem Rettungsdienst in Zofingen der zweitbeste Wert. Im kantonalen Schnitt kamen die Ambulanzen in 84 Prozent der Fälle bei D1-Patienten innert 15 Minuten an. Darunter liegt unter anderem Leuggern mit einer 15-Minuten-Quote von 75 Prozent. Insgesamt hatte das GZF 1223 Einsätze mit Dringlichkeit 1 und 986 mit Dringlichkeit 2.