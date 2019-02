Ab Mai verwandelt sich Roland Brack, der im Fricktal wohnt und in Mägenwil mit brack.ch den grössten unabhängigen Onlinehändler der Schweiz betreibt, in einen sogenannten «Löwen». Mit anderen Worten: Er ist einer der fünf Experten, die im weltweit bekannten TV-Format «Die Höhle der Löwen» nach Investitionsmöglichkeiten suchen.

Die erste Staffel umfasst sechs Episoden, rund die Hälfte wurde bereits gedreht. Auch wenn die Dreharbeiten herausfordernd sind, empfindet Roland Brack sie als Genuss: «Die Schweiz ist ein innovatives Land mit hervorragenden Geschäftsideen. Wir haben Unglaubliches erlebt. Ich freue mich jetzt schon auf die Ausstrahlung!» Brack ist seit einigen Jahren ein grosser Fan der deutschen Sendung «Die Höhle der Löwen». Nicht verwunderlich, dass er sich rasch für das Schweizer Format begeistern liess. «Ich finde es unterstützenswert, dass man Unternehmertum gesellschaftsfähig macht», erklärt Brack. Dazu würden nicht nur Erfolge, sondern auch Misserfolge gehören. «Das kann der Zuschauer in der Sendung miterleben.»

Die entscheidenden drei Minuten

Und so buhlen die Kandidaten um die Gunst der «Löwen»: In jeder Episode, die wöchentlich in der Hauptsendezeit von TV 24 ausgestrahlt wird, präsentieren bis zu sieben Jungunternehmer ihre Geschäftsideen. Für den sogenannten Pitch haben sie jeweils drei Minuten Zeit. Ist ein «Löwe» von einem Produkt oder einer Dienstleistung überzeugt, bietet er Kapital, Know-how und Kontakte gegen Unternehmensanteile an. Sind mehrere «Löwen» an einem Investment interessiert, entscheidet der Jungunternehmer, welches Angebot ihm am besten entspricht; oder er holt gleich mehrere «Löwen» mit an Bord.