Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen um 10.55 Uhr auf der Schaffhauserstrasse in Stein. Vom Grenzübergang her fuhr ein Sattelmotorfahrzeug über die Rheinbrücke und hielt vor dem Rotlicht an. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr der Lenker los, um nach links abzubiegen.

Gleichzeitig näherte sich ein zweiter Lastwagen, dessen Lenker geradeaus in Richtung Rheinfelden fahren wollte. Er überfuhr das Rotlicht, worauf es zum Zusammenstoss mit dem anderen Sattelschlepper kam.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, wurde der 53-jährige Unfallverursacher und auch der andere Chauffeur im Alter von 56 Jahren leicht verletzt. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Aus welchem Grund der 53-Jährige das Rotlicht missachtete, ist noch unklar. Die Kantonspolizei ermittelt. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen.

Die Kreuzung war bis um 14:30 Uhr gesperrt.