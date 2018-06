Der 15. slowUp Hochrhein im Wetterglück: Rund 25'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Sonntag die Gelegenheit genutzt, das Auto für ein paar Stunden stehen zu lassen. Die Grossveranstaltung auf dem 32 Kilometer langen Rundkurs beidseits der Grenzen zwischen Stein-Bad Säckingen und den beiden Laufenburg kam gut an und brachte die Menschen verschiedener Nationen zusammen.

Die Stimmung war locker, ganz so, wie es sich die Redner an der Eröffnungsfeier am Morgen in Münchwilen gewünscht hatten. Ansprachen und Grussworte gab es von Bruno Tüscher (Gemeindeammann Münchwilen), Martin Kistler (Landrat des Landkreises Waldshut), Bernhard Scholl (Grossratspräsident Kanton Aargau) und Gerhard Zumsteg (Präsident vom Verein slowUp Hochrhein). Mit dabei war ausserdem Peter Bircher, der Initiator vom slowUp Hochrhein.

Eine seiner besten Ideen

Bircher habe in den letzten Jahrzehnten viel unternommen, sagte Gerhard Zumsteg, «aber der slowUp ist eine seiner besten Ideen gewesen, die er in die Region gebracht hat». Eine gute Idee hatte auch Münchwilens Gemeindeammann Bruno Tüscher: Er gab eine Leistungsübersicht für Münchwilen in Form von Velos. «Wir haben aktuell 950 potenzielle Velofahrer, wovon 564 stimmberechtigt sind», so Tüscher. Bei einem Fahrradpreis von 1000 Franken könnte Münchwilen sich jährlich 2700 Velos leisten. Und: «Beim heutigen slowUp fahren Sie knapp 10 Mal um Münchwilen, denn die Grenze ist 3,4 Kilometer lang», rechnete Tüscher vor.

Der Waldshuter Landrat Martin Kistler sagte: «Der slowUp steht für Begegnung und Bewegung. Er ist beispielhaft dafür, wie viel möglich ist, wenn man über die Grenzen hinweg zusammenarbeitet.» Der slowUp gelinge «ganz unbürokratisch zwischen zwei Ländern», so Kistler. Überdies sei Bewegung auch für das Gehirn wichtig, erinnerte er.

Neu war die Vignette

Schliesslich Grossratspräsident Bernhard Scholl: «Der slowUp bedeutet stressfrei fahren ohne Stau – es herrscht kein Zwang und man muss keine Etappe gewinnen.»

Tatsächlich war von Stress nichts zu spüren. Was sicher an der guten Organisation und den rund 300 Helfern entlang der Strecke lag, aber auch an den vielen Verpflegungsständen. Wurst vom Grill, Gyros im Focaccia-Brot, cooler Sound und coole Drinks gab es in Münchwilen, während die Sissler Mannen Risotto und Crêpes kochten. In Eiken lockten Spezialitäten des Feuerwehrvereins, in Kaisten luden der Frauenturnverein und der Turnverein ein, in Laufenburg gab es Kirschen, Soft-Ice und mehr. Neu war die Vignette für fünf Franken pro Person – laut Gerhard Zumsteg «ein kleiner, freiwilliger Beitrag, den slowUp zu unterstützen und die weitere Finanzierung sicherzustellen».