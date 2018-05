Die Reha Rheinfelden hat den Rekrutierungsprozess für das Personal für den Erweiterungsbau «Reha Ost» gestartet. Anfang August soll der neue Gebäudekomplex mit der geriatrischen Abteilung bezogen werden. Die Inbetriebnahme erfolgt im September. «Die Bettenanzahl erhöht sich dann um 20 auf 204 insgesamt. 20 Vollzeitstellen müssen besetzt werden», sagt Matthias Mühlheim, administrativer Direktor. Nach der Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus «Reha Ost» wird das ältere Bettenhaus aus dem Jahre 1974 für rund drei Millionen Franken saniert. «Damit wird die Klinik ab 2019 über eine optimale Infrastruktur verfügen», sagt Mühlheim.

Rückblickend auf das Geschäftsjahr 2017 sei man mit der Leistungsentwicklung zufrieden, wenn man auch nicht ganz an das hervorragende Vorjahr anknüpfen konnte. So kam man im 2017 auf 62'367 Pflegetage, was einer Abnahme von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insgesamt wurden 2133 Patienten stationär betreut – minus 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Hingegen konnte die Reha Rheinfelden bei den neuen Leistungsaufträgen, der geriatrischen, internistisch-onkologischen und psychosomatischen Rehabilitation, stark zulegen: Im 2017 konnten 6727 Pflegetage verzeichnet werden, was einer Zunahme von 17,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Auslastungsquote bei 179 betriebenen Betten lag bei 95,7 Prozent.

Im Bereich Bildung bietet die Reha Rheinfelden Weiterbildungen für Fachpersonen aus medizinischen und therapeutischen Berufen im eigenen Kurszentrum an. 553 Personen nahmen an den Fachkursen im 2017 teil. Dies entspricht einer Zunahme von 40 Teilnehmern im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso konnte die Teilnehmerzahl der «Fit & Gesund»-Kurse, die sich an Personen mit Freude an Bewegung richtet, von 1778 auf 1941 gesteigert werden.

Der Patient steht im Mittelpunkt

«Im Zentrum unserer Arbeit steht die optimale Versorgung unserer Patienten», erklärt Thierry Ettlin, Chefarzt und medizinischer Direktor. Um die Versorgung weiter zu optimieren, habe man 488 stationäre Patienten nach ihrer Gesamtzufriedenheit befragt. 59 Prozent der Patienten gaben an, mit dem Aufenthalt in der Klinik «völlig zufrieden» zu sein, 39 Prozent waren «mehrheitlich zufrieden». Auf die Frage, ob man wieder in die Klinik kommen würde, antworteten 94 Prozent der Patienten mit «ja». Damit liegt die Reha Rheinfelden zwei Prozent über dem Durchschnittswert, der sich aus den Befragungen in 14 Rehabilitationskliniken ergab.

Der Betriebsertrag hat im Vergleich zu 2016 um 1,5 Prozent auf rund 56 Millionen Franken zugenommen. «Trotz der Abnahme bei den Pflegetagen konnten wir eine Zunahme bei den Erträgen aus medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Leistungen für die Patienten erzielen. Dies dank eines besseren Ertragmixes über alle Leistungserträge hinweg», erklärt Mühlheim. Der Personalaufwand liegt mit rund 1,4 Millionen Franken um 3,5 Prozent über dem Vorjahr. Der Grund hierfür ist eine Zunahme von rund 433 auf 456 Stellen. Das Gesamtergebnis liegt bei einem Gewinn von rund 2,5 Millionen Franken und damit rund 800 000 Franken über dem des Vorjahres.