Satte 465 Millionen wurden verbaut – vor allem Wohnungen standen hoch im Kurs

Im Fricktal wird nach wie vor viel gebaut. Dies zeigt ein Blick auf die unzähligen Kräne, die derzeit in der Region stehen. Und dies bestätigt ein Blick in die Baustatistik 2018, die der Kanton am Montag publiziert hat.

Danach wurden in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden 2018 knapp 465 Millionen Franken verbaut. Davon flossen knapp 346 Millionen Franken in den privaten Bau. Den Hauptharst macht hier mit 237 Millionen Franken der Wohnungsbau aus. Am meisten profitiert vom Bauboom hat Frick; hier wurden knapp 33 Millionen Franken in den Wohnungsbau investiert. Es folgt Möhlin mit 25, Rheinfelden mit 20 und Gipf-Oberfrick mit 18 Millionen Franken.

Rechnet man die Ausgaben für den Wohnungsbau in Franken pro Einwohner um, so hat Münchwilen die Nase vorne. Hier wurde pro Einwohner 8413 Franken ausgegeben. Mit etwas Abstand folgt Mumpf mit 6436 Franken. Die hohen Investitionen in absoluten Zahlen machen sich bei Frick auch in Franken pro Einwohner bemerkbar: Mit 5956 Franken liegt die Zen­trumsgemeinde im oberen Fricktal auf Platz 3.