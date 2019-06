Die Gemeinde sei froh, dass die Seite nun nicht mehr aktiv sei, sagt Corpataux. Er ist überzeugt, dass weder die Gemeinde noch die beiden Ortsteile Kaisten und Ittenthal einen (Reputations-)Schaden erlitten hätten. «Es hat sich aber gezeigt, dass in Sachen Internet- und Cyberkriminalität und auch Datenschutz im Allgemeinen höchste Beachtung geschenkt werden muss», so Corpataux.

Es war ein Schritt mit Folgen: Nach der Fusion von Kaisten und Ittenthal meldete die Gemeinde 2010 die Domain www.ittenthal.ch ab und gab die Adresse damit frei. Man brauchte sie nicht mehr, die fusionierte Gemeinde hiess ja Kaisten. Das rächte sich: In den letzten Wochen nutzten Unbekannte nun die Domain, um darauf schlüpfrig-laszive Textbruchstücke sowie im Internet zusammengeklaute Fotos zu publizieren. «Die Story von den Plüsch-Handschellen» stand da auf der Site etwa oder, in schlechtem Deutsch, «Paar sucht Ihn Cham» .

Nochmals soll ein solcher Vorfall respektive Missbrauch des Brands «Ittenthal» aber nicht möglich sein. «Die Gemeinde wird nun versuchen, sich die Domain ‹Ittenthal.ch› zu sichern», erklärt Corpataux das weitere Vorgehen. Die Gemeinde müsse hierfür «eine Jahresgebühr in einem bescheidenen Umfang entrichten».

Wer den Domainnamen bei der Schweizer Registrierungsstelle sucht, bekommt die Meldung «gelöscht am 3. Juni» und den Hinweis, dass nun eine Übergangsfrist laufe. «Nach seiner Löschung befindet sich dieser DomainName für 40 Tage in der sogenannten Übergangsfrist», heisst es zur Erklärung. Während dieser Zeit könne der Name nicht neu registriert werden. Danach allerdings ist er wieder frei und kann geangelt werden – für Kaisten, Pardon: für Ittenthal, Ortsteil von Kaisten. Der Tipp von PR-Guru Klaus J. Stöhlker, was die Gemeinde mit der Internetadresse machen könnte: eine Quartier-Domain.