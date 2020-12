Schulpflegerin kritisiert Kantonsentscheid: Streitpunkt ist der Schulweg

Mit dem Nein der Benkental-­Gemeinden zur Kreisschule Thierstein Anfang Dezember brechen die letzten Tage für die Oberstufe Wegenstetten an. So stellte denn das Departement für Bildung, Kultur und Sport (BKS) klar, dass durch dieses Nein dem Kanton keine Lösung vorliegt, die eine Verlängerung der Ausnahmebewilligung über den Sommer 2021 hinweg rechtfertigt. Das bedeutet: Die Sekundarschüler aus Zeiningen, Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten werden ab dem Schuljahr 2021/22 in Möhlin unterrichtet.

Der Entscheid des BKS stösst Karolina Stahel, Schulpflegerin in Wegenstetten und Vizepräsidentin der Kreisschulkommission Wegenstetten/Hellikon, sauer auf. In einem offenen Brief – den sie mit «Herr Hürzeler» eröffnet – schreibt sie von ihrer Enttäuschung darüber, dass das BKS der Oberstufe im Wegenstettertal einen Aufschub von einem «lächerlichen Jahr» verwehrt. «Eine traurige Zahl von 4 Schülern fehlt uns, um unseren Standort behalten zu können; und dies nur fürs nächste Schuljahr. Danach sehen die Schülerzahlen fürs 22/23 wieder anders aus.»

Stahel bezeichnet die Absage des Kantons als vernichtend. Auch weil die Schüler, die nächstes Jahr in Möhlin unterrichtet werden, an der Oberstufe in Wegenstetten bleiben möchten. Zudem: «Das Postauto ist überhaupt nicht organisiert, und dies wird wohl vonnöten sein, werden doch 80 Schüler vom ­Wegenstettertal nach Möhlin fahren und dort noch 10 bis 15 Minuten zu Fuss zurücklegen müssen», so Stahel. Sie richtet daher an das BKS die Frage, wer den Bus bezahlen soll, der extra aufgeboten werden müsse.