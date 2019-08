Sie kriegen auch am Tag danach das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Werner Müller, OK-Präsident, und David Schmid, Schwinger, packen am Montag mit an, als in Wittnau die Arena des Nordwestschweizerischen Schwingfests abgebaut wird. Keine 24 Stunden ist es da her, seit Schmid im Schlussgang Andreas Döbeli nieder- und den Festsieg errang – als Einheimischer notabene; daheim ist er auf einem Hof in Sichtweite der Sägemehlringe. «Die Arena hat gebebt», sagt Schmid über den Moment, als er Döbeli ins Sägemehl drückte. «Ich hatte Hühnerhaut», sagt Müller.

Das Publikum habe ihn den ganzen Tag über getragen, sagt Schmid und die Dankbarkeit und der Stolz sind deutlich zu spüren. Gleichzeitig sei da aber natürlich auch ein gewisser Druck gewesen, eine gewisse Erwartungshaltung an ihn, den Vorjahressieger und Lokalmatador. «Es war eine Gratwanderung», sagt Schmid. Er bereitete sich deshalb mit seinem Mentaltrainer explizit auf diese Situation vor. «Das hat super funktioniert», sagt er.

Emotional war dann auch das Fest nach dem Fest. «Viele Leute sind lange geblieben und haben gefeiert», sagt Schmid. Unzählige Hände hat er geschüttelt – und natürlich auch angestossen. Vier Bier hatte ihm der Konditionstrainer erlaubt, schliesslich steht in wenigen Wochen mit dem Eidgenössischen Schwingfest in Zug der zweite Saisonhöhepunkt an. Die vier Bier hätten gereicht, findet Schmid mit einem Lachen. «Nach der harten Vorbereitung bin ich mich Alkohol schlicht nicht mehr gewohnt.» Er erschien denn auch «mit leichten Kopfschmerzen» und eine Stunde später als angekündigt zum Abbau – böse war ihm niemand.