«Sobald wir dürfen, spielen wir»: Macher des Musicals «Tommy Tailors Traumfabrik» bleiben zuversichtlich

Die drei Vorstellungen des Musicals «Tommy Tailors Traumfabrik» von diesem Wochenende können noch wie geplant stattfinden. Mit jeweils 218 Besuchern sind die drei Shows ausgebucht, alle nach den Coronaregeln verfügbaren Plätze sind belegt. Für die ausfallenden Vorstellungen im November sollen Ersatztermine im Februar gefunden werden. Sobald die Ersatztermine feststehen, könnten die bestellten Tickets neu eingebucht werden.

Viel Arbeit in das Schutzkonzept gesteckt

Das Gloria-Theater habe massiv in ein Schutzkonzept mit Lüftungssystem, Maskenpflicht und Abstandsregeln investiert und intensiv mit den Behörden gesprochen, um die bestmögliche Sicherheit für die Besucher zu ermöglichen. Dieses Schutzkonzept habe bisher bestens funktioniert, so Schmidt. Dass trotz all dieser Anstrengungen nun die Veranstaltungshäuser wieder zumachen müssen, kommt für Schmidt einem «Berufsverbot» gleich. «Und die Ausübung des Berufs ist ein Grundrecht.»

Er stehe hinter den nötigen Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie, aber diese müssten «verhältnismässig» sein. Die Kultur- und Veranstaltungsbranche, in der in Deutschland 1,4 Millionen Menschen arbeiten, habe nicht dieselbe Lobby wie andere Branchen. «Im Netz ist die Hölle los», berichtet Schmidt von kritischen Kommentaren über die Schliessung der Kulturstätten.