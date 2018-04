Da stellt sich die Frage: Wäre ein solches Modell, wie von Fricktaler Politikern propagiert, auch in Laufenburg möglich? Dazu will sich Sandra Weingart, Geschäftsleiterin des MZB, nicht äussern. «Ausgangslage und Problemstellung sind anders als bei der Umwandlung des Spitals Brugg in ein ambulantes Zentrum», sagt sie.

Entsprechend könne sie die Frage nicht beantworten, da ihr aus der Ferne die nötigen Fakten fehlten. Dass das MZB im Fricktal aber als leuchtendes Beispiel dafür, was mit privater Initiative möglich ist, angesehen wird, «macht mich natürlich sehr stolz». Solche Aussagen zeigen, so Weingart, «dass sich das Medizinische Zentrum Brugg in der Spitallandschaft etabliert hat».

Fokussierung als Erfolgsfaktor

Als zentralen Faktor für den Erfolg sieht Weingart die konsequente Fokussierung auf den ambulanten Bereich. Überlegungen, sich auf den stationären Leistungsauftrag zu bewerben, habe man zwar auch gemacht. «Aufgrund des kleinen Mengengerüstes und des im stationären Bereich grossen administrativen Aufwand wurde diese Idee jedoch verworfen.»

Im Nachhinein ein weiser Entscheid – erst recht jetzt, wo der Bund die Strategie «ambulant vor stationär» mit Hochdruck fährt. Etwas stolz, das merkt man, ist man in Brugg schon, dass man dieses Konzept bereits vor über zehn Jahren implementiert hat – zu einer Zeit, in der noch deutlich mehr Operationen stationär ausgeführt wurden und in der Spitäler für die Eingriffe noch längere Spitalaufenthalte verrechnen konnten. «Wir sind ein Pionierbetrieb», sagt Weingart.

Die heutige Forcierung von «ambulant statt stationär» kommt in Brugg denn auch gut an. «Zu begrüssen wäre es, wenn man sich schweizweit auf eine einheitliche ambulante Eingriffsliste einigen könnte», sagt die Geschäftsleiterin. Sie ist zudem überzeugt: Künftig werden noch weitere Operationsfelder ambulant angeboten. Die Marktchancen des MZB beurteilt sie denn auch als gut – gerade auch, weil man schon viel Erfahrung im ambulanten Bereich habe.

Als Herausforderung sieht Weingart den Erhalt der Qualität bei sinkenden Preisen und steigenden Konkurrenzangeboten. Und die Akquisition von genügend Ärzten. «Neue Belegärzte zu akquirieren ist nicht einfach. Es bedingt eine gute Vernetzung, grosses Engagement und viel Überzeugungsarbeit», so Weingart.

Dies dürfte in einer kleinräumigeren Region wie dem oberen Fricktal sogar noch schwieriger sein. Auch die Grösse des potenziellen Einzugsgebietes hinterlässt Fragezeichen, ob eine privatrechtliche ambulante Klinik funktionieren könnte. Weingart jedenfalls weiss: «Das Einzugsgebiet mit einer guten Erschliessung ist von zentraler Bedeutung.»

Wichtig sei zudem die Kooperation mit Partnern, da so verschiedene Synergien genutzt werden können. Durch regionale und überregionale Kooperationen – etwa mit dem Kantonsspital Baden oder der Klinik Barmelweid – könne man auf dem Areal in Brugg ein breites Angebotsspektrum anbieten. So seien gerade für Chemotherapiepatienten und Dialysepatienten die kurzen Fahrtzeiten zur Therapie eine grosse Erleichterung.

Auf eine Erleichterung ganz anderer Art hoffen die Laufenburger – auf jene nämlich, dass das GZF zumindest nicht Szenario 2 umsetzt. Denn damit wäre Laufenburg als stationäres Spital Geschichte. Bei Szenario 1 bliebe immerhin die stationäre Medizin in Laufenburg.

Auch im Fricktal denkbar?

Die Frage, die sich in den nächsten Monaten stellt, ist die: Braucht eine Region von der Grösse des Fricktals zwei Spitäler? Ja: Kann sie sich das leisten? Und: Ist eine ambulante Klinik eine Option – ganz egal, ob sie nun vom GZF oder einer anderen, privaten Trägerschaft geführt wird?

Die Meinungen gehen weit auseinander. Martin Steinacher (CVP) hofft, dass zumindest ein Teil des heutigen Angebots in Laufenburg erhalten bleibt und mahnt, man solle die Auslegeordnung so breit wie möglich machen, denn: «Wenn das Spital zu ist, ist es zu.» Für Gertrud Häseli (Grüne) dagegen gehen die Überlegungen des GZF in die richtige Richtung. Für sie ist klar, dass der Standort Laufenburg als Akutspital spätestens in vier Jahren Geschichte sein wird.

Wer hat Recht? On verra. Am Zug ist nun das GZF. Spätestens Ende Juni will das Gesundheitszentrum aufzeigen, mit welcher (Laufenburger) Strategie es in die Zukunft gehen will.