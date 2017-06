Die SP flog am Sonntag aus dem Stadtrat. Rheinfelden ohne linken Stadtrat – das gab es seit mindestens 1945 nicht mehr. In Rheinfelden ist die Linke traditionell stark. Woran lag es? Henri Leuzinger, Stadtbeobachter, nahm am Dienstag gegenüber der az kein Blatt vor den Mund. Es lag am Kandidaten. «Peter Koller hat keine Zugkraft, auch nicht als Grossrat. Und er ist in Rheinfelden wenig präsent.» Andere sprechen davon, Koller habe Vizeammann Brigitte Rüedin aus dem Amt getrieben. Das lässt der 64-jährige Grossrat nicht auf sich sitzen. Im az-Interview kontert Peter Koller: «Ich habe keine Ahnung, welcher Teufel jemanden reitet, der eine derart abstruse Behauptung in die Welt setzt.»

Herr Koller, in Gesprächen mit Rheinfeldern hört man immer wieder: Brigitte Rüedin habe ihre bereits zugesagte Wiederkandidatur zurückgezogen, weil die SP Sie als zweiten Kandidaten aufgestellt hat. Haben Sie Brigitte Rüedin aus dem Amt getrieben?

Peter Koller: Hätte Brigitte Rüedin wieder kandidiert, wäre ihre Wahl ein Selbstläufer gewesen. Weshalb also sollte sie wegen mir ihre Zusage zurückziehen? Wir verstehen uns beide seit vielen Jahren sehr gut und wollten der Partei vorschlagen, mit einem Zweierticket den vor vier Jahren verlorenen Sitz für die SP zurückzuerobern. Ich habe keine Ahnung, welcher Teufel jemanden reitet, der eine derart abstruse Behauptung in die Welt setzt. Hingegen weiss ich unterdessen, dass genau das Gerücht, ich habe die äusserst beliebte Frau Vizeammann aus dem Amt getrieben, von gewissen Kreisen gezielt gestreut wurde, was meine Wahlchance erheblich gemindert hat.