Im Anflug auf das Fricktal war gestern zwar nicht das WEF, aber doch immerhin das GES, wie Christian Fricker, Präsident des Planungsverbandes Fricktal Regio, in seiner launigen Eröffnungsansprache sagte. Das GES ist das dreitägige Fricktaler Gemeindeseminar, das zum 24. Mal stattfindet und an dem sich die Gemeindevertreter in diesem Jahr primär über die Themen Finanzen, Verkehr und Zusammenarbeitsmodelle austauschen. Am Eröffnungstag nahmen rund 120 Gemeindevertreter teil.

Doch vorerst zurück zur WEF-Analogie: Die Welt schaue heute auf Frick und Davos, so Fricker, nach Davos, wo das Welttheater «mit dem obersten Kasperli der USA» stattfinde, und nach Frick, «wo wir einiges weniger Theater machen».

Wenn man denn das Thema des ersten Tages, die Finanzen, als Theaterstück inszenieren wollte, so müsste man es wohl als Thriller auf die Bühne bringen. Denn um die Kantonsfinanzen steht es, wieder einmal, nicht sonderlich gut. Jährlich drohen in den kommenden Jahren Finanzierungslücken von rund 250 Millionen Franken. Das entspreche dem halben Personalbestand der kantonalen Verwaltung, verdeutlichte Christian Moser, der seit letztem Jahr die kantonale Finanzverwaltung leitet. «Oder in etwa 13 Steuerfussprozenten des Kantons», fuhr er fort, stockte kurz, um dann gleich zu beruhigen: Eine solche Erhöhung sei natürlich weder angedacht noch realistisch.