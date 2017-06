Camino is back. Der Storch, der im letzten Jahr auf dem «Adler» in Kaiseraugst geschlüpft ist und dessen Flugbewegungen dank einem GPS-Sender im Internet verfolgt werden können, hat sein Winterdomizil Spanien verlassen und ist in die Region zurückgekehrt.

«Damit habe ich wirklich nicht gerechnet», sagt Storchenvater Urs Wullschleger. «Ich ging davon aus, dass er erst mit zwei oder drei Jahren zurückkehrt», dann nämlich, wenn er geschlechtsreif ist und sich paart.

Ist Camino also die grosse Ausnahme? Nein, sagt Peter Enggist von Storch Schweiz. Da die meisten Störche nur noch bis Spanien und nicht mehr bis Afrika ziehen, kehren sie oft schon jährig zurück. Denn während sich die Störche in Afrika über ein Gebiet von bis zu 1000 Kilometern verteilen, leben sie in Spanien nahe beieinander. Camino wurde wohl, so schätzt Enggist, von anderen mitgezogen.

Dies ist eine der Veränderungen, die das Projekt «SOS Storch – Storchenzug im Wandel» festgestellt hat: Die Störche kommen oft bereits als Teenager zurück. Eine zweite: «Mehr als 95 Prozent ziehen nur noch nach Spanien», so Enggist.

Zurück aus seiner Winterresidenz erkundete Camino zuerst die Region. Dabei landete er auch in Kaiseraugst. «Einmal war er keine 100 Meter vom Horst entfernt, in dem er geschlüpft ist.» Gesehen hat ihn Wullschleger, der gleich vis-à-vis dem Horst wohnt, «leider nicht».