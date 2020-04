Sufffahrt am hellichten Tag: Anwohner stoppen betrunkenen Porsche-Fahrer

Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten: In Obermumpf war am Dienstag ein sichtlich betrunkener Porschefahrer unterwegs. Auf einem Parkplatz in einem Wohnquartier leerte er eine Flasche Weisswein und erleichterte sich im angrenzenden Gebüsch, ehe er sich für ein Nickerchen in sein Auto begab.

Dass er dabei von Anwohnern beobachtet wurde, schien ihn nicht zu kümmern – oder der Mann gar nicht zu bemerken. "Ich war etwas baff, aber ich dachte, solange er nichts macht, mache ich auch nichts", sagt Melanie Bitterli, deren Wohnung direkt neben dem Parkplatz liegt, gegenüber Tele M1.

Als der Mann aber bereits nach 15 Minuten seine Fahrt fortsetzen wollte, alarmierte sie die Polizei. Diese konnte den sichtlich alkoholisierten Mann wenig später anhalten. Der Atemlufttest ergab laut Polizeisprecher Bernhard Greser einen Wert von 1,6 Promille.

Anwohner Dario De Vita ärgert sich über das Verhalten des Mannes: "Ich fand es unverantwortlich und fahrlässig!"

Das hat wohl mittlerweile auch der Porschefahrer eingesehen. Gemäss Informationen von Tele M1 hat er sich in eine Suchtklinik begeben.

Aktuelle Polizeibilder vom April: