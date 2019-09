Die wählerstärkste Partei, die SVP, hat in Bern einen Generationenwechsel vor sich: Von den sieben amtierenden Nationalräten treten auf der SVP-Liste am 20. Oktober nur drei nochmals zur Wahl an und mit Hansjörg Knecht zieht es einen der Bisherigen zugleich ins Stöckli.

Die Ausgangslage verspricht zusätzlich Spannung, da zwei der heutigen SVP-Nationalräte, der Fricktaler Maximilian Reimann und der Badener Luzi Stamm, je mit eigener Liste antreten.

Holt die SVP wieder sieben Sitze, was nicht unmöglich ist, und schafft Knecht die Wahl in den Ständerat, hat insbesondere Désirée Stutz, die auf Listenplatz 8 ins Rennen steigt, keine schlechten Wahlkarten.

Doch wo steht Stutz auf der politischen Karte? Und wo steht sie im Vergleich mit dem zweiten Fricktaler Kandidaten auf der SVP-Hauptliste, Christoph Riner? Onlinewahlhilfen wie Vimentis helfen bei der Einordnung. Eine Auswertung des Profils von SVP-Nationalrat Maximilian Reimann folgt separat, da er diesmal nicht auf der SVP-Liste antritt.

Auf der Links-rechts-Achse steht Stutz weiter rechts als Riner, der dafür seinerseits etwas konservativer unterwegs ist als Stutz. Beim Spider, der die Positionierungen zu acht Themenbereichen aufzeigt, sind sich Riner und Stutz bei den meisten Themen sehr nahe.