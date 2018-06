Am Samstag, gegen 12.55 Uhr, entzog sich ein Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle in Eiken: Beamte der Grenzwache wollten ihn, der von Stein her kam, anhalten. Doch der Mann beschleunigte trotz klarem Handzeichen sicht- und hörbar und durchfuhr die Kontrollstelle mit hohem Tempo, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilt.

Die Grenzwache verfolgte den Töfflenker zwar mit einem zivilen Einsatzfahrzeug. Trotzdem gelang ihm die Flucht über die Grenze nach Deutschland. Dabei beging er laut Kantonspolizei "weitere gravierende Verkehrsregelverletzungen", etwa Überholmanöver bei Gegenverkehr.

Die Flucht blieb trotzdem nicht erfolgreich: Die Grenzwache folgte ihm im Rahmen der sogenannten Nacheile über die Grenze. In Bad Säckingen (D) kam es zu einer Streifkollision zwischen der Grenzwache und dem Motorrad, einer roten Hond, als die Schweizer es vor einem Rotlicht überholten. Der 33-jährige Deutsche kam zu Fall und wurde gemäss MItteilung der Polizei Baden-Württemberg leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Die deutsche Polizei übernahm vor Ort die Unfallermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat unterdessen eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) ermittelt wegen den Vorfällen in der Schweiz und sucht Zeugen, die das Motorrad zwischen Eiken und dem Grenzübergang Stein – Bad Säckingen beobachtet haben.

