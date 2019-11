Tötungsdelikt in Gipf-Oberfrick: Eritreer (28) drohen 20 Jahre Gefängnis

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg dem Beschuldigten vor, am frühen Abend des 11. April 2018 in der Gemeinschaftsküche der Liegenschaft in Gipf-Oberfrick, wo er und das Opfer gewohnt hatten, zuerst mit einem Küchenmesser auf das Opfer eingestochen und danach mit einem Stein auf das Opfer eingeschlagen zu haben. Das teilt die Oberstaatsanwaltschaft in einer Mitteilung mit.

Laut der Rechtsmedizin wies das 46-jährige Opfer mehrere Verletzungen stumpfer Gewalt sowie 14 Stich- und mehrere Schnittverletzungen auf und starb an den Folgen dieser Verletzungen.