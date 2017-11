Eigentlich ist es ganz einfach: Für Möhlin geht es an der Gemeindeversammlung vom 23. November zurück auf Feld 1. Thema ist – wieder einmal – die «Leigrube». Das 2,9 Hektaren grosse Gebiet soll Bauland sein, soll zur Wohnzone W1 gehören und soll dereinst mit einem Einfamilienhaus-Quartier überbaut werden. All dies war schon einmal der Plan, damals, vor sechs Jahren, als die Gemeindeversammlung der Einzonung zustimmte.

Doch der Reihe nach, denn in der Zwischenzeit ist so viel passiert, dass mittlerweile ein mehrere hundert Seiten starkes Dossier zum Thema Leigrube besteht (siehe Kontext).

Kanton denkt um

Aufgrund des neuen Raumplanungsgesetzes nämlich hatte die Gemeinde ein teils stark verdichtetes Wohngebiet mit den Kennzahlen einer W3-Zone geplant. Sie hatte sich dabei auf Signale des Kantons verlassen. «Die kantonalen Instanzen bestanden – auch nach mehrmaligem Nachfragen unsererseits – darauf, dass eine Überbauung mit einem Einfamilienhaus-Quartier nicht möglich ist. Stattdessen müsse verdichtet gebaut werden», erklärt Gemeinderat Markus Fäs. Diese Erläuterung ist dem Gemeinderat wichtig.

Mittlerweile gilt im Kanton allerdings der Grundsatz, dass Gebiete, die vor dem Inkrafttreten des neuen Raumplanungsgesetzes eingezont wurden, noch gemäss altem Recht bebaut werden dürfen. Was zum Umdenken geführt hat – weder Markus Fäs noch Gemeindeammann Fredy Böni wissen es. Klar ist aber: Eine Überbauung mit einem W1-Quartier ist wieder möglich.

Damit wird sich am 23. November auch zeigen, um was es der Gruppierung IG Leigrube wirklich geht. Die IG, bestehend hauptsächlich aus Anwohnern, hatte zuletzt die Auszonung der Leigrube gefordert. Über diesen Antrag entscheiden die Stimmberechtigten am 23. November. In ihrem Kampf gegen die Überbauung der Leigrube hatte die IG als ein Kernargument stets geltend gemacht, dass das Stimmvolk nicht einer W3- sondern nur einer W1-Zone zugestimmt habe. «Dieses Argument ist nun nichtig», sagt Fäs. Was will die IG also: nur kein W3-Wohngebiet? Oder gar kein Wohngebiet?

Es droht eine Millionen-Klage

Der Gemeinderat jedenfalls empfiehlt den Antrag der IG, ein Auszonungsverfahren einzuleiten, zur Ablehnung. Er will ein Einfamilienhaus-Quartier in der Leigrube und macht in seiner Argumentation unter anderem geltend, dass der Gemeinde bei einer Auszonung eine Entschädigungsklage in Millionenhöhe drohe. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, dass der Gemeinderat in Auftrag gegeben hat. Die IG Leigrube zweifelt dies – mit Verweis auf ein eigenes Rechtsgutachten – allerdings an (die AZ berichtete).

«Unbestritten ist, dass eine allfällige Entschädigung für die Gemeinde drastische finanzielle Konsequenzen hätte», sagt Fredy Böni. Dieses Risiko will der Gemeinderat gar nicht erst eingehen. Um die Stimmberechtigten von seiner Sache zu überzeugen, setzt er auf Transparenz.

Alle Unterlagen öffentlich

Mit der Botschaft wurde daher auch ein zusätzlicher Bericht zum Thema Leigrube versandt. Darin enthalten sind unter anderem die Stellungnahme des Kantons sowie das Rechtsgutachten zu allfälligen Entschädigungszahlungen. «Uns wurde in der Vergangenheit unterstellt, nicht mit offenen Karten zu spielen. Das kann uns jetzt niemand mehr vorwerfen», so Böni.

Folgen die Stimmberechtigten an der Versammlung seinem Antrag, so will der Gemeinderat gleich weiter machen. Er traktandiert auch einen Planungskredit für die Erarbeitung eines Erschliessungsplans. Es wäre der Schritt auf Feld Zwei. 2020 oder 20121 dann, so die Rechnung des Gemeinderats, ginge es an eine allfällige Überbauung der Leigrube. Mit Einfamilienhäusern, versteht sich.

Gemeindeversammlung: 23. November, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Fuchsrain.