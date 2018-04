Das Klima steht Kopf, die Jahreszeiten verschieben sich nach und nach. Es wird wärmer und wärmer. Das scheint unbestreitbar, also müssen Schuldige gesucht werden. In meiner Jugend war es zusammenfassend die Umwelt, der Schmutz der Industrie, die Abgase der Motoren, der steigende CO2-Gehalt in der Luft.

Was ist davon geblieben? Seien wir ehrlich, nicht mehr viel. Ich besass damals einen alten Car, den ich in ein Wohnmobil umbauen wollte. Um es vorwegzunehmen; es blieb beim Wollen. Aber er brachte mich auf eine erstaunliche Erkenntnis. Es gab damals in unserem Garten einen Zierbaum, der wucherte. Er widerstand allen Ausrottungsversuchen mit Gift und Unkrautvertilgern.

Also fand ich die Lösung: «Umweltdreck in Form von Dieselabgasen.» Gedacht getan. Ich stellte besagten Car mit dem Auspuff genau vor diesen Baum und liess den Motor laufen. Gut, dank der Abgaswärme verkohlten einige Blätter, aber der Baum gedieh besser denn je. Ich konnte den Diesel stundenlang laufen lassen; den Baum erquickte es, statt ihn zu töten. Am Ende blieb mir nur ein Mittel: ich legte Feuer; das half.

Aber des Rätsels Lösung war im Grunde genommen ganz einfach: Blattgrün benötigt CO2 , um Sauerstoff und Zucker zu produzieren. Dies also war des Pudels Kern: Fotosynthese, die Lunge unserer Erde. Denn die Pflanzen produzieren mehr Sauerstoff, als sie selber benötigen.

Ein weiteres Paradoxon fiel mir auf. Die Bauern düngten ihre Felder mit Stickstoff. Meine Car-Abgase enthielten auch Stickstoff, ein weiteres Hilfsmittel für verstärktes Pflanzenwachstum. Damit begann meine Angst vor einem möglichen Weltuntergang zu schwinden.

Trotz anfänglicher Hysterie starben unsere Wälder nicht; sie passten sich nach und nach den veränderten Umweltbedingungen an. Dieser Vorgang nennt sich Metamorphose und ist vergleichbar mit Darwins Evolutionstheorie: «Das Gesetz des Stärkeren».

Das Umweltgeschrei der ersten Stunde hält sich bis heute standhaft. Die Industrie reinigt ihre giftige Abluft durch Filter. Nun müssen die Dieselfahrzeuge herhalten, obwohl die Wissenschaft deren echtes erhöhtes Gefahrenpotenzial stark anzweifelt, aber vor allem Stadtväter und selbst ernannte Umweltschützer blasen die Hörner von Jericho.

Dabei vergessen die Weltverbesserer nur eine winzige Kleinigkeit. Hätten die Städtebauer genügend Gründflächen freigehalten, statt jeden Quadratmeter zu verbauen, könnte sich die Natur selber erholen und uns dienen. Aber Pärke bringen kein Geld; sie kosten nur. Und für einen einzelnen Teakholzstamm sterben Hunderte Hektaren Wälder. Und an allem sind die Dieselfahrzeuge schuld; ich fahre übrigens aus Überzeugung einen Diesel.