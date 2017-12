Gleich über zehn Traktanden hatten die Stimmberechtigten am Montag an der Zeininger Gemeindeversammlung zu befinden. 146 Stimmbürger (gut neun Prozent der Stimmberechtigten) fanden den Weg in die Mehrzweckhalle. Die Traktanden wurden rege diskutiert und von verschiedensten Winkeln beleuchtet. Letztlich hat die Versammlung jedoch fast allen Traktanden zugestimmt.

Lediglich zwei Teiländerungen der Nutzungsplanung wurden an den Gemeinderat zurückgewiesen. Der Gemeinderat hatte, wie schon vor zweieinhalb Jahren, beantragt, Parzellen der ehemaligen Fischzucht in die Landwirtschaftszone umzuzonen. Zudem sollte ein Teil der Parzelle 1006 der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zugewiesen werden, um dort dereinst Parkplätze errichten zu können. Da der Grundeigentümer der Parzelle 1006 sein Land für Parkplätze nach wie vor nicht zur Verfügung stellen will, sind die Stimmbürger dem Antrag gefolgt, dass die Geschäfte erneut geprüft und ein anderer Standort für die Parkplätze gefunden und die Umzonung dann erneut traktandiert werden soll.

Stichentscheid nötig

Der Verpflichtungskredit für die Erstellung der Mühlegasse (Strassenbau) wurde an der Gemeindeversammlung vor einem Jahr an dem Gemeinderat zur Überarbeitung zurückgewiesen und der jetzigen Versammlung erneut zur Abstimmung vorgelegt. Nun wurde der Antrag mit 92 Ja-Stimmen angenommen. Unter Verschiedenem wurden zudem zwei Überweisungsanträge gestellt. Ein Überweisungsantrag verlangt, dass der Gemeinderat das Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen überarbeitet und somit die Grundeigentümerbeiträge herabgesetzt werden sollen. Der Antrag wurde angenommen und das Geschäft wird nun vom Gemeinderat geprüft und ausgearbeitet.

Der zweite Überweisungsantrag wurde abgelehnt – mit Stichentscheid der Gemeindepräsidentin. Der Antrag hatte gleichviele Ja- und Nein-Stimmen erhalten. Im Antrag wurde gefordert, dass die Nettoschuld pro Einwohner bis Ende 2022 maximal 2750 Franken beträgt. Zudem sollte bei jedem Kreditantrag an der Gemeindeversammlung aufgezeigt werden müssen, ob bei Genehmigung des Antrags diese maximale Nettoschuld eingehalten wird.

Drei Mitglieder des Gemeinderates – Sabin Nussbaum, Peter Frick und Peter Tschopp – präsentierten ihre letzten Geschäfte an der Gemeindeversammlung, denn sie sind im neuen Jahr nicht mehr im Gemeinderat. Gisela Taufer, die zukünftige Gemeindepräsidentin, hat die langjährigen Mitglieder gebührend verabschiedet. (AZ)