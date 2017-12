«Ganz getreu nach unserem Moto: Laufenburg, zwei Länder – eine Stadt wurde hier ein malerisches Bild komponiert», sagt Rudolf Lüscher, Präsident von Laufenburg Tourismus. Die Laufenburger freut der prominente Auftritt. «Das ist eine prima Werbung für unser Städtchen», so Lüscher. Er wünsche dem Film, der am 21. Dezember in die Kinos kommt, viel Erfolg und werde ihn sich baldmöglichst ansehen. Und Vizeammann Meinrad Schraner sagt: «Wir dürfen Stolz sein, dass Laufenburg quasi das reale Murmlikon ist.»

Fantasie-Ort zusammengesetzt

Diese Euphorie dämpft Manuel Flurin Hendry, Regisseur des Papa Moll-Films. «Man kann nicht sagen, dass Murmlikon Laufenburg ist», betont Hendry. Murmlikon sei wohl am ehesten ein «Fantasie-Ort in einer Fantasie-Version des Kantons Aargau». Da in den Papa Moll-Comics weder Landschaftsbilder vorkämen, noch klar sei, welchen Beruf Papa Moll ausübe, habe man, wie die gesamte Moll-Welt, auch den Ort Murmlikon frei erfunden. «Wir haben ihn von Anfang an als Fantasie-Ort konzipiert, der aber emotional und optisch im Kanton Aargau verankert sein sollte», so Hendry. Bewusst habe man sich aber nicht auf einen Ort in der Realität festlegen wollen. Denn: «Wir wollten unserer Fantasie – und der Fantasie des Publikums – möglichst freien Lauf lassen.»

Für das Landschaftsbild hat die Crew deshalb «sehr viele Land- und Ortschaften im Raum Aargau fotografiert und diese dann am Computer zusammensetzen lassen. Dabei wurden auch Elemente von Laufenburg verwendet – vor allem die erste und die letzte Häuserzeile.» Alles andere sei aus verschiedenen weiteren Orten im Kanton zusammengesetzt worden. Den wichtigsten und sichtbarsten Teil Murmlikons im Film, den Dorfplatz, habe man etwa in Baden gefilmt. Zudem wurde in Zurzach und Strengelbach gefilmt.