Nancy Holten, nun ist klar: Sie bekommen den Schweizer Pass. Wie fühlt sich das an?

Nancy Holten: Ich bin mega-happy. Der berührendste Moment für mich war, als ich es gestern Abend meinen beiden Zwillingstöchtern erzählte. Eine meine Töchter sagte: «Mama, ich bin so stolz auf dich. Du hast dich nicht kleinkriegen lassen und bist drangeblieben.» Mir kamen fast die Tränen.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Ihnen der Mitarbeiter des Kantons sagte: «Sie bekommen den Pass»?

Mir entfuhr ein lautes «Yes». Und ich dachte: Das nächste Mal, wenn wir in die Ferien fliegen, stehen wir zum ersten Mal in der gleichen Kolonne am Flughafen an. Bislang war ich bei den EU-Staaten, die Kinder bei den Nicht-EU-Staaten. Endlich sind wir eine Familie.

Was werden Sie als Erstes mit dem Pass tun?

Ihn anschauen und ihn geniessen. (Lacht.) Und ihn bei den nächsten Ferien ja nicht vergessen.

Ein Wermutstropfen bleibt: Die Gipf-Oberfricker wollten Sie zweimal nicht einbürgern und lehnten Ihr Einbürgerungsgesuch wuchtig ab. Stört Sie das?

Sicher, auch wenn jetzt die Freude klar überwiegt. Ich bin mir durchaus bewusst, dass sich viele Gipf-Oberfricker, wenn sie mich nun auf der Strasse sehen, über den Entscheid ärgern. Das tut mir irgendwie auch leid, aber ich lasse mir die Freude nicht nehmen. (Lacht.) Es ist schon etwas paradox. Ich muss den Gipf-Oberfrickern, die sich an mir stören, sogar dankbar sein. Denn sie haben mich bekannt gemacht – und das nütze ich jetzt.