Viele Anlässe sind abgesagt, eine andere Tradition bleibt aber: Die Altstadt erstrahlt im Lichterglanz

Landauf, landab hagelt es Ab­sagen von Weihnachtsmärkten. Auch in Laufenburg und im Ortsteil Sulz müssen die Gäste aufgrund der gegenwärtigen Coronasituation auf die beiden Weihnachtsmärkte verzichten. Der Förderverein Tourismus Laufenburg und die Deko-Teams der beiden Städte entschieden deshalb, trotz all der Widrigkeiten, der grenzüberschreitenden Altstadt einen weihnachtlichen Glanz zu verleihen. Dieser soll eine festliche Stimmung nach Laufenburg bringen. Die Adventsdekoration ist seit dem 1. Advent zu bewundern.

Bummel zu zweit ist erlaubt

Der Advent gilt als hoffnungsspendende Zeit. Eine Zeit, in der das Gemeinsame und Besinnliche im Vordergrund stehen sollte. In diesem Jahr könnte es tatsächlich ruhiger und auch entspannter werden. Viele Anlässe sind abgesagt, der vorweihnachtliche Einkaufsstress wird gemildert.

Die Kontaktbeschränkungen verhindern die Ansammlung von grösseren Gruppen, aber sie erlauben durchaus einen Bummel zu zweit durch die weihnachtlich geschmückte historische Altstadt von Laufenburg. Am schönsten kommt der Lichterglanz natürlich am Abend zur Geltung. Die lichtergeschmückten Bäumchen säumen die Gassen vom Wasentor über die Untere Wasengasse zum Laufenplatz, weiter über die Fischergasse zum Marktplatz und in der Marktgasse. Die Brunnen sind liebevoll mit Girlanden bekränzt und auf den Plätzen stehen grosse Weihnachtsbäume.

Lichterzauber soll Stimmung aufhellen

Lichter und mit roten Paketen behangene Girlanden führen die Gäste über die alte von Robert Maillart gebaute Brücke in die ebenso liebevoll geschmückte badische Schwesterstadt. Folgt man den beleuchteten Hausfassaden hinauf zum Schlössle, nimmt man die in warmes Licht getauchten habsburgischen Altstädte als Gesamtkunstwerk wahr. Im Rhein, der die natürliche Landesgrenze bildet, vereinigen sich die Reflexionen der Lichter der beiden Schwesterstädte.

Der Lichterzauber soll die gelegentlich coronagetrübte Stimmung aufhellen und Vorfreude auf Weihnachten vermitteln. (az)