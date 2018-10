Im Fussball-Achtelfinal des Nepple Basler Junoren-A Cup am Mittwochabend zwischen dem SV Muttenz und dem FC Laufenburg-Kaisten kam es zu einer wüsten Prügelei: Wie TeleM1 am Donnerstag berichtet, stürmten nach dem Aus von Laufenburg-Kaisten im Penalty-Schiessen plötzlich Zuschauer aufs Feld und griffen die Spieler des SV Muttenz an. Dabei wurden vier Spieler verletzt, einer davon musste mit einer Platzwunde am Kopf ins Spital gebracht werden.

Der FC Laufenburg-Kaisten spielte gegen den zwei Ligen höher klassierten SV Muttenz und hielt bis zu 93. Minute die Führung. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielten die Baselbieter ein Tor, es kam zum Penalty-Schiessen. Als die Muttenzer dies mit 8:7 für sich entscheiden und damit das Spiel gedreht hatten, folgte der Siegesjubel.

Doch plötzlich stürmten Zuschauer aufs Feld, ein Handgemenge entstand. Der Muttenzer Kapitän wurde zu Boden gestossen. Es wurde auf ihn eingeprügelt und eingetreten. Erst als andere dazwischen gingen, liess man von ihm ab. Ein anderer Spieler des SV Muttenz erhielt von einem der Angreifer eine Kopfnuss verpasst und musste mit einer Platzwunde ins Spital gebracht werden.

Die Polizei wurde über die Prügelei informiert und rückte mit mehreren Polizeipatrouillen aus. Ein 19-Jähriger Spieler der Heimmannschaft wurde gemäss Kantonspolizei Aargau festgenommen. Der mutmassliche Schläger wurde gemäss Blick am Folgetag wieder freigelassen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun. «Noch haben wir keine Übersicht, wer alles geschlagen hat. Wer sich dafür zu verantworten hat, werden weitere Ermittlungen zeigen», sagt der Sprecher der Kantonspolizei, Roland Pfister. Er fügt an, dass die meisten der Beteiligten volljährig seien. Auch über die Hintergründe des Angriff kann der Polizeisprecher noch keine Aussagen machen. (AZ)