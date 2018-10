Die Zeiten, in denen viele Deutsche über die Holzbrücke nach Stein kamen, um im «Lindt-Gebäude» Schokolade, Kaffee und Zigaretten einzukaufen sind längst vorbei. Seitdem vor rund vier Jahren ein in der Liegenschaft domiziliertes Café den Betrieb aufgab, steht das Gebäude leer. Dies soll sich jedoch bald ändern. Aktuell liegt ein Baugesuch der Narva Group AG für die Liegenschaft auf, die das leerstehende Gebäude zu einem Wohnhaus umwandeln will. Geplant sind laut Roland Gröflin, Leiter Bereich Bau und Planung, zwölf Wohnungen mit 2,5 bis 4,5 Zimmern.

«Gemäss dem Entwicklungsrichtplan wäre auch ein Abbruch der Liegenschaft möglich gewesen. Der Gemeinderat begrüsst es natürlich, dass die markante Liegenschaft an der Holzbrücke erhalten bleibt», sagt Gröflin. Die Bauherrin habe der Gemeinde mündlich zugesichert, dass der Schriftzug – «Lindt Schweizer Schokoladen» – auf dem Dach des Gebäudes erhalten bleiben soll. Der Umbau des Gebäudes an der Rheinbrückstrasse 18 orientiert sich im Wesentlichen am dazugehörigen Teilgestaltungsplan – dieser wurde erstellt, weil sich das Lindt-Gebäude sowie zwei weitere Liegenschaften, die saniert werden sollen, in der Spezialzone Rheinbrückstrasse befinden.

Eine der markantesten Veränderungen des Gebäudes ist gemäss Gröflin, dass an den Wohnungen zur Flussseite hin Balkone angebracht werden. «Diese werden jedoch nur in etwa so gross sein, dass es reicht, um sich auf einer Liege zu sonnen», so Gröflin. So seien die Grösse der Balkone und die Dacheinbauten sorgfältig auf die Baustruktur und Lage abgestimmt. Eine weitere Veränderung: Die Dachwohnungen werden mit Dachfenstern in Schleppgauben und in Einzelfällen – auf der Ostseite in Richtung zur Industrie – mit Dacheinschnitten belichtet. Veränderungen an der Fassade und der Dachlandschaft nehme man mit Zurückhaltung vor, um dem Umgebungsschutz der kantonalen Schutzobjekte zu entsprechen, sagt Gröflin.