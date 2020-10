Vom Zivilstandsamt zum Café - Kunst und Genuss aus einem Guss

Hier haben sich früher Paare das Ja-Wort gegeben. Von hier aus sind sie in eine gemeinsame Zukunft gestartet. Hier haben sie sich ewige Liebe geschworen. Für Denise Soares de Carvalho und Stephanie Bürgin Ammann die perfekte Location. «Mit dieser positiven Aura muss unser gemeinsames Unternehmen einfach ein Erfolg werden», sind die beiden überzeugt. Ihr gemeinsames Unternehmen – das ist das «Café 89» an der Markt­gasse 191 in Laufenburg, in den Räumen des früheren regionalen Zivilstandsamts. Am Wochenende des 17. und 18. Oktobers soll es öffnen.

Die Bauarbeiten sind noch im Gange. Die Räume strahlen eine gewisse Nonchalance aus. Aber zum Teil ist das auch gewollt – bei einem Künstlercafé. Kein Stuhl oder Tisch gleicht so dem anderen. «Alles, was hier steht, kann eine Geschichte erzählen», sagt Stephanie Bürgin Ammann.

So fanden Café und Atelier zusammen

Auch die Zusammenarbeit der beiden Frauen hat eine Geschichte. Sie kennen sich schon länger als ein Jahr. Bürgin Ammann betrieb in der Marktgasse 170 ihr Künstleratelier. Denise Soares de Carvalho schenkte vis-à-vis Kaffee aus und bot Kuchen an. So wurden die Künstlerin und deren Kursteilnehmer die besten Kunden der jungen Gastronomin. Das Problem war nur: Die Kaffeetassen immer über die Marktgasse zu balancieren, begann irgendwann lästig zu werden. Also sagten sich die zwei Unternehmerinnen: Warum nicht zusammenspannen? Bürgin Ammann war ohnehin auf der Suche nach einem grösseren Atelier, Soares de Carvalho nach einem neuen Lokal.