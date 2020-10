Wahlergebnisse Bezirk Rheinfelden: SVP holt in Kaiseraugst und Zeinigen die meisten Stimmen

Im Bezirk Rheinfelden sind die Stimmen bei den Grossratswahlen ausgezählt. Danach holt die SVP 28,03 Prozent der Stimmen, was einen leichten Verlust gegenüber 2016 in Höhe von 2,02 Prozent bedeutet. Auf Rang 2 folgt die SP mit einem Wähleranteil von 19,41 Prozent. Auch sie verliert gegenüber den Grosswatswahlen von 2016 mit 1,4 Prozent leicht. Die FDP holt 14,92 Prozent, was gegenüber 2016 auch einen Rückgang von 1,94 Prozent bedeutet. Die CVP gehört im Bezirk Rheinfelden indes zu den Gewinnern. Sie kann sich über 13,49 Prozent freuen und damit über 1,86 Prozent mehr als beim letzten Mal. Die Grünliberale steigern ihr Wahlergebnis um 2,33 Prozent und kommen insgesamt auf 10,97 Prozent der Stimmen. Noch mehr legten die Grünen zu - um satte 3,62 Prozent auf ein Gesamtergebnis von 10,41 Prozent.

In Zeiningen ist die SVP bei den Grossratswahlen klare Nummer eins: Sie holt 1243 Stimmen, es folgen SP (816), CVP (744), FDP (676), Grüne (481) und GLP (383). Bei den Regierungsratswahlen holt sich Markus Dieth mit 293 Stimmen die Pole-Position - nur eine Stimme vor Stephan Attiger (292). Alex Hürzeler kommt auf 275 Stimmen, Jean-Pierre Galatti auf 213. Im Kampf um den fünften Sitz liegt in Zeiningen Dieter Egli (SP) mit 216 Stimmen sogar noch drei Stimmen vor Galatti. Christiane Guyer kommt auf 190 Stimmen.

Auch in Kaiseraugst holt die SVP bei den Grossratswahlen am meisten Stimmen (1832). Es folgen SP (1584), GLP (1078), FDP (788), CVP (524) und Grüne (520). Bei den Regierungsratswahlen schwingt Markus Dieth mit 390 Stimmen oben aus, gefolgt von Stephan Attiger (374), Alex Hürzeler (357) und Jean-Pierre Galatti (288). Damit liegt Galatti als Bisheriger aber deutlich hinter dem neuen SP-Kandidaten Dieter Egli (331) und ex aequo mit Christiane Guyer.

In Möhlin erzielt die SVP bei den Grossratswahlen die meisten Stimmen (4750). SP (2928) und FDP (2055) belegen die Ränge 2 und 3. Gefolgt von den Grünen (1702), CVP (1548) und GLP (1281). Bei den Regierungsratswahlen liegt Alex Hürzeler mit 952 Stimmen vorne, gefolgt von Markus Dieth (909) und dicht dahinter Stephan Attiger (890). Jean-Pierre Galatti kann 761 Stimmen für sich verbuchen. Im Rennen um den fünften Sitz liegt in Möhlin Dieter Egli (SP) mit 732 Stimmen deutlich vor Christiane Guyer, die auf 606 Stimmen kommt.