Einbau dauert fünf Stunden

Tanja Roth, Chefin Information des Regionalen Führungsorgans Unteres Fricktal «Wir haben den Einbau der Beaverschläuche beantragt, weil die Prognosen voraussagen, dass die Grenze, bei der der Rhein über die Ufer tritt, gerade etwa erreicht werden könnte.» Die Schläuche würden deshalb vorsichtshalber eingebaut, zumal es auch unklar sei, wie sich die Schneeschmelze und die Wassersituation im Bereich der Thur entwickle.

Um 15 Uhr waren die mobilen Hochwasserschutzelemente aus ihrem Winterlager in Frick in Wallbach eingetroffen. Einsatzkräfte des Kantonalen Katastrophen-Einsatzelements begannen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Unteres Fischingertal sowie der Zivilschutzorganisation Unteres Fricktal umgehend mit dem Einbau der Beaverschläuche. Auch Mitglieder des RFO Unteres Fricktal waren vor Ort. «Insgesamt stehen etwa 35 Personen im Einsatz», so Tanja Roth. Der Einbau der Schläuche auf einer Strecke von insgesamt rund 550 Metern dauere rund fünf Stunden. Somit mussten die Einsatzkräfte auch eine Beleuchtung des Einsatzortes sicherstellen.

Die orangen Schläuche werden erst mit etwas Luft aufgepumpt und dann mit Wasser gefüllt. Die temporäre Schutzmassnahme wird in Wallbach nicht zum ersten Mal angewendet. In den letzten vier Jahren wurde sie jedes Jahr benötigt. «Allerdings noch nie so früh. Bislang standen die Beaverschläuche im Mai oder Juni im Einsatz», so Roth.