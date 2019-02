Überhaupt: Um an die Wurst zu kommen, unterstellt man im Gebiet der alemannischen Fasnacht vielerorts gleich der gesamten Berufsgruppe der Metzger notorische Knausrigkeit, gibt ihr aber zugleich die Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen: «Giizig, giizig isch de Metzg, und wenn de Metzg nit giizig wär, no gäb er au es Würschtli her.»

In Laufenburg geht es während der Fasnacht auch um die Wurst. «S’isch Fasnacht, s’isch Fasnacht, d’Buure fresse Würst», erschallt es da lautstark beim traditionellen Narrolaufen am Fasnachtsdienstag. Und gleich darauf fliegen Dutzende von Würsten und Wecken in die lauthals mitsingende Publikumsmenge am Strassenrand.

Eine solche Provokation hat in der Regel das gewünschte Ergebnis. Das muss auch so sein, denn wie heisst es doch in verschiedenen Redensarten aus der Region: «Wer am schmutzigen Donnerstag fettes Fleisch isst, bleibt bei gutem Aussehen.» Auch die handfeste Anweisung «an der Fasnacht soll man so oft essen, wie der Hund mit dem Schwanz wedelt», lässt erkennen, dass die Fasnacht neben Ostern und Weihnachten eine Zeit des lebensfrohen und genussfreudigen Tafelns darstellte.

Aber nicht nur in Laufenburg, auch in Bad Säckingen gibt der Narrenpolizist als sichtbarer Ordnungshüter am ersten Faissen in aller Frühe und aus vollem Hals bekannt. «De Narresome» kriegt «Wurst und Wegge». Und so reissen sich Jung und gelegentlich auch Alt nach dem Aufstellen des Narrenbaums auf dem Marktplatz um dieses seit 1924 bestehende kulinarische Gewohnheitsrecht, für das die Narrenzunft Bad Säckingen alljährlich Geld aus ihrem Säckel nimmt.

«Fleisch, leb wohl»

Dass es zur Fasnacht früher nicht nur um eierhaltige Schmalzgebäcke, sondern auch um üppige Fleischspeisen und fette Würste ging, macht Sinn, wenn man sich vor Augen führt, dass die kirchlichen Fastenvorschriften vom Aschermittwoch an doch für immerhin 40 Tage den Konsum von Fleisch und Wurst verboten.

Eine von Papst Gregor dem Grossen im Jahr 590 eingeführte Weisung zur Fastenzeit ist in dieser Hinsicht wunderbar eindeutig: Untersagt wird in Erinnerung an den Fleischestod Jesu in erster Linie der Genuss von warmblütigen Tieren wie überhaupt die mehrmalige Sättigung am Tag. Und rund 200 Jahre später hiess es anlässlich der Synode von Paderborn (um 785) ganz ähnlich: «Wer die 40-tägige Fastenzeit aus Verachtung des Christentums nicht hält und Fleisch isst, soll sterben.» Schmalz, Butter, Eier, Käse und Milch waren als tierische Produkte ebenfalls verboten – sie galten als «flüssiges Fleisch». Schmale Kost also für einen klaren Geist und zum Wohlgefallen der Kirche. Das macht auch der gängige Begriff «Karneval» deutlich, denn im Kirchenlatein bedeutet «carnislevamen» so viel wie «Fleischwegnahme». Im zehnten Jahrhundert entwickelte sich daraus das leichter auszusprechende «carnelevare», später italienisch «carnevale». In Deutschland ist das Wort «Karneval», das scherzhaft mit «Fleisch, leb wohl» übersetzt wurde, seit 1699 bezeugt.

