Kappen, Konfetti, Kostüme – in neun Tagen, am «Elften Elften», bricht die fünfte Jahreszeit an. Dann versammeln sich in einigen Fricktaler Gemeinden wieder die Narren und eröffnen das bunte Treiben. So auch in Kaisten, wenn ab 10.31 Uhr nach altem Brauch Mehlsuppe und Sauschwänzli serviert werden und die Plakette getauft wird. Auch in Rheinfelden findet an diesem Tag um 19.11 Uhr die Fasnachtseröffnung mit Guggenmusik im Rathaus statt.

Nach dem Startschuss hat es sich jedoch sogleich für lange Zeit ausgenarrt, bevor der Fasnachtskalender ab dem ersten Faisse, dem 14. Februar 2019, bis zum Aschermittwoch, 6. März 2019, wieder mit vielen närrischen Veranstaltungen spickt ist. Wieso wird der Fasnachtauftakt dann eigentlich bereits im November gefeiert, wenn er doch kalendarisch fernab jener drei Wochen liegt, in denen es so richtig abgeht?

Noch mal so richtig Schlemmen

«Hintergrund ist, dass es auch vor Weihnachten, bereits kurz nach der Fixierung des Festes, eine vorbereitende vierzigtägige Fastenzeit gab, ähnlich der österlichen Fastenzeit nach Fasnacht. Sie begann am 11. November, dem Martinstag», erklärt Steve Krebs, Präsident der Fasnachtszunft Ryburg. Dies bestätigt auch Patrick Forster, Präsident der Magdemer Bierschnägge. «Nach alter Zeitrechnung begann am Martinstag jeweils die 40-tägige Fastenzeit bis Maria Lichtmess vor Weihnachten. So sei der 11. November der Tag gewesen, an dem noch einmal so richtig geschlemmt werden durfte – so wie Monate später an der «richtigen» Fasnacht, die am Aschermittwoch vor Ostern endet.