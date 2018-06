Für Federico Hochreuter wird es ein strenges Wochenende. Der Gelati-Händler aus Frick ist mit gleich mehreren Ständen und Wägen am Aargauischen Kantonalmusikfest «Ohren auf!» in Laufenburg präsent. «Schon die ganze Woche laufen die Vorbereitungen dafür», sagt Hochreuter. Die Produktion der über 20 eigenen Glace-Sorten wurde massiv hochgefahren.

«Wir laufen im Moment eigentlich über der Kapazität», sagt Hochreuter mit einem Lachen. Die Vorfreude ist trotz dieser Herausforderung gross. Mit Sonnenschein und Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad sei «perfektes Gelati-Wetter» prognostiziert. Denn Hochreuter hat festgestellt: «Wenn es richtig heiss ist, bleiben viele Leute lieber zu Hause und gehen weniger raus.»

Neben den Klassikern wie Schokolade oder Stracciatella kämen derzeit auch fruchtige Geschmacksrichtungen – etwa Mango und Kokosnuss – gut an. Das bestätigt Raffaele Marino, der in der Rheinfelder Altstadt hausgemachte Gelati verkauft. «Wir sind mit dem Saisonstart zufrieden», sagt er.

Auch dank des schönen Wetters und der sommerlichen Temperaturen: «In einigen Wochen konnten wir über 100 Kilogramm Gelati verkaufen», so Marino. Für den Feinkost-Händler ist der Glace-Verkauf im Sommer denn auch ein wichtiger Geschäftszweig. Dafür lässt er sich auch mal etwas Besonderes einfallen – etwa zusätzliche Geschmacksrichtungen wie Zitrone und Orange.

Eher zu kühl für die Badis

Für die Schwimmbäder sind die prognostizierten Temperaturen – trotz viel Sonnenschein – in den nächsten Tagen eher zu kühl. «Wenn es im Jahr schon mal richtig heiss war, kommen die Leute bei Temperaturen um die 20 Grad eher weniger ins Schwimmbad», sagt etwa Paul Gürtler, Betriebsleiter des Freizeitzentrums Vitamare in Frick.

Für die kommenden Tage habe man das Wasser extra etwas aufgeheizt, so Gürtler. Die Wassertemperatur liegt aktuell bei etwa 27 Grad. Mit bislang rund 26 000 Einzeleintritten liegt die Zahl derzeit noch unter dem Stand des Vorjahrs zur gleichen Zeit – aber deutlich über den Zahlen von 2016. Es gebe grosse Schwankungen, so Gürtler. Am Mittwoch etwa zählte das Fricker Schwimmbad rund 1900 Eintritte, am Donnerstag mit bereits etwas kühleren Temperaturen noch 700. «Das Fazit ziehen wir aber ohnehin erst am Ende der Saison, es kann noch viel passieren.»

Dem pflichtet Willy Vogt, Betriebsleiter des KuBa-Strandbads in Rheinfelden, bei. Bislang laufe die Saison noch verhalten, ein Viertel der durchschnittlichen Saisoneintritte der letzten Jahre konnte seit Mitte Mai verzeichnet werden. «Aber die Hochsaison ist jeweils in den Schulferien», so Vogt. Er hofft, dass die Temperaturen nun einmal dauerhaft über 30 Grad ansteigen. «Bei 20 Grad kommen meist eher die Stammgäste.»

Hingegen sind für Jürgen Schroff, Kapitän des deutsch-laufenburgischen «Löwen von Laufenburg», Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad ideal. «Wenn die Sonne so richtig runterknallt, haben nur noch wenige Leute Lust auf eine Rundfahrt», sagt er. Mit dem Saisonverlauf ist Schroff bisher recht zufrieden. Dies habe auch mit der Konkurrenz zu tun. Seit diesem Jahr ist nämlich die MS «Stadt Laufenburg» nicht mehr fahrtüchtig. «Ich habe die drei Fahrten für die MS ‹Stadt Laufenburg›, die bereits gebucht waren, natürlich gerne übernommen», sagt er. Besonders gut gebucht wurden bisher die Schleusenfahrten bei Abenddämmerung und Salat-Buffet.

Gerade bei sonnigen, nicht zu heissen Wetter, werden derzeit viele Charterfahrten gebucht. So stehen am Wochenende eine Geburtstagsgesellschaft und eine Cognac-Degustation mit musikalischer Begleitung an. Dann heisst es für Schroff vor allem eines: Fenster putzen. «Schlieren und Dreck werden natürlich schnell auf dem Glas sichtbar, wenn die Sonne scheint», sagt er. Dennoch kann es für ihn auch die nächsten Wochen ruhig noch so sonnig bleiben. «Das bringt die Passagiere zu mir», sagt er.