«Weihnachten in Frick»: Die Organisatoren ziehen ein positives Fazit

Viele Gaumenfreuden und Geschenkideen erwarten die Besucherinnen und Besucher am kommenden Wochenende in den beiden Laufenburg. Von Freitag bis Sonntag findet hier die 16. grenzüberschreitende Altstadtweihnacht statt. Vom Marktplatz auf Schweizer Seite durch die Fischergasse zum Laufenplatz, über die Laufenbrücke in die deutsche Schwesterstadt und dort bis zum Rathausplatz verwandelt sich Laufenburg in ein Weihnachtsdorf.

Rund 90 Standbetreiber bieten etwa Kunsthandwerk und Leckereien von der Bratwurst bis zum Glühwein. Auch die Einzelhändler in der Altstadt haben für die Besucher am Freitag und Samstag länger geöffnet.

Die Altstadt erstrahlt in neuem Lichterglanz

Daneben gibt es auf beiden Seiten des Rheins an allen drei Tagen ein Bühnenprogramm zu sehen. Auf der Bühne auf dem Laufenplatz treten am Freitag etwa die beiden Stadtmusiken auf, am Samstag und Sonntag folgen über ein Dutzend Künstlerinnen und Künstler. Viele von ihnen stammen aus der Region.

Auf dem Rathausplatz im deutschen Laufenburg findet am Freitag, 18 Uhr die offizielle Eröffnung der Altstadtweihnachen mit Bürgermeister Ulrich Krieger und Stadtammann Herbert Weiss statt. Auch hier treten diverse Künstlerinnen und Künstler auf. Darunter auch ein Zauberer und ein Märchenerzähler.

Die Altstadt wird wie jedes Jahr prächtig geschmückt. Auf Schweizer Seite wurden Dekoration und Beleuchtung in diesem Jahr erneuert und erweitert. In der Altstadt wurden zahlreiche beleuchtete Tännchen samt roten Weihnachtspäckli aufgestellt.

Auf dem Laufenplatz, beim Rösslibrunnen und beim Wasenbrunnen stehen grosse, beleuchtete Tannen. Entlang der Häuserzeilen wurden ausserdem Lichtergirlanden angebracht. Besucher der diesjährigen Altstadtweihnacht können also auch den neuen Lichterglanz bestaunen. (nbo)