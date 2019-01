Anders als beim aktuellsten Fusionsprojekt im Kanton Aargau, bei dem Schinznach-Bad per 1. Januar 2020 ohne Neuwahlen ein Stadtteil von Brugg wird, geht es bei den vier Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) um einen Zusammenschluss auf Augenhöhe. Der Terminplan des BEEH-Projekts sah ursprünglich vor, dass die Gemeinderäte der vier beteiligten Gemeinden erst im Februar entscheiden, ob es zu einer Fusionsabstimmung kommen soll oder nicht. Doch der Fall ist für den Projektausschuss so klar, dass die Abstimmungsempfehlung gleich mit der öffentlichen Präsentation des Schlussberichts zu den Zusammenschlussabklärungen am Donnerstagabend in der Turnhalle Effingen erfolgte.

Mit anderen Worten: Am 27. Juni werden die Stimmbürger an vier separaten Gemeindeversammlungen über den Fusionsvertrag abstimmen. Sagen sämtliche Kommunen Ja, kommt es am 24. November aufgrund des obligatorischen Referendums zur Urnenabstimmung. Geben auch dann wieder alle vier Gemeinden grünes Licht, so liegt der Fall beim Grossen Rat, dem voraussichtlich im März 2020 der regierungsrätliche Antrag zur Genehmigung vorgelegt wird. Mit dem Beginn der neuen Amtsperiode könnte dann per 1. Januar 2022 die Geburtsstunde der neuen Gemeinde Oberes Fricktal schlagen.