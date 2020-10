Wer innerhalb des SP-Lagers im Bezirk Laufenburg weiter links steht und wer liberaler ist

Die Frage ist also eine doppelte: Kann die SP ihren zweiten Sitz aus eigener Kraft halten, oder hat sie wieder Proporzglück? Beides ist möglich. Hält der Aufwärtstrend an – 2016 lag der Wähleranteil um 4,8 Prozent über dem von 2012 –, könnte sie den Sitz gegen den Angriff der CVP absichern.

Wenn die SP beide Sitze halten kann, dann sind die beiden Bisherigen, Elisabeth Burgener und Colette Basler, in der Pole-Position. Beide Frauen machen in Aarau einen guten Job. Basler hat sich in ihrer ersten Legislatur gut eingelebt und schon etliche Akzente, gerade in der Bildungspolitik, gesetzt. Burgener ist ein Politschwergewicht, sitzt seit 2007 im Grossen Rat, zeigte als Parteipräsidentin ein zumeist glückliches Händchen und wird 2022, als Höhepunkt ihrer Karriere, das Grossratspräsidium übernehmen.

Bei einem Sitzverlust hat Burgener die besten Karten

Verliert die SP einen Sitz, hat Burgener sicher die besseren Karten. Dabei bleibt offen, ob die 59-Jährige die ganze Legislatur bleibt oder irgendwann nach ihrem Grossratspräsidium den Sessel räumt. Dann würde wohl, holt die SP nur einen Sitz, Basler in den Rat zurückkehren – so sie das dann will.