Werkzeugbau-Sparte wurde verkauft: 30 Arbeitsplätze sind gerettet

Letzte Woche wurde bekannt, dass sich die Möhliner Rohrer AG in der Nachlassstundung befindet und die Maschinen im Bata-Park seit rund einem Monat stillstehen. Nun gibt es erste positive Nachrichten: Sachwalter Georg J. Wohl gab gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF bekannt, dass die Werkzeugbau-Sparte des Unternehmens, die in der Herstellung von Stanz- und Schneidewerkzeugen für Verpackungsmaschinen tätig ist, verkauft wurde.

«30 Personen werden vom Käufer übernommen», bestätigt Wohl gegenüber der AZ. «Am kommenden Montag wird die Produktion im Möhliner Bata-Park wieder aufgenommen.» Den Namen des Käufers könne er noch nicht nennen, so Wohl. «Zunächst muss das Bezirksgericht Rheinfelden die Übernahme absegnen.»

Produktion bleibt im Möhliner Bata-Park

Dies hat auch zur Folge, dass die Mitarbeiter derzeit noch nicht über den Namen des Übernehmers informiert werden können. «Am Anfang werden sie noch im Namen der Rohrer AG arbeiten», erklärt Wohl. Klar ist jedoch, dass der Käufer aus der Region stammt – und auch künftig weiter in Möhlin produzieren will. «Es wird einen neuen Mietvertrag im Bata-Park geben», so Wohl.