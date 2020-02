Werner Erni ist noch nicht lange im Parlament – dafür kämpferisch unterwegs

Die Frage erübrigt sich bei ihm eigentlich: Natürlich will Werner Erni, 55, als Grossrat weitermachen und tritt im Herbst bei den Wahlen wieder an – der SP-Politiker sitzt ja auch erst seit gut neun Monaten im Grossen Rat. Erni rutschte im letzten Frühling für Peter Koller nach und hat so grosse Fussstapfen auszufüllen.

Erni hat sich inzwischen gut im Grossen Rat eingelebt und ist «als frisch Nachgerückter motiviert, für eine ganze Legislatur anzutreten». Der Möhliner ist dabei durchaus (klassen-)kämpferisch unterwegs. «Abbauvorhaben werden oft als Sparmassnahmen getarnt und den Menschen so untergejubelt», zieht er Bilanz über die laufende Legislatur, die noch bis Ende Jahr dauert.

Die bürgerliche Mehrheit im Rat habe viele Umbauten angerissen und Probleme hinterlassen, ist er überzeugt, sieht aber durchaus auch positive Entwicklungen: «Das Verständnis für Nachhaltigkeit ist dafür bei fast allen Fraktionen gewachsen.»