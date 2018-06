Mit der diesjährigen Ausgabe reist es rund 100 Jahre in die Vergangenheit und wirft sich in die Hüllen eines Dorfes. Eine Woche bevor sich die Pforten öffnen, beginnen rund 100 freiwillige Helfer mit dem Aufbau. «Der Schauplatz verwandelt sich in ein lauschiges Dörfchen namens Feldingen und lädt dazu ein, durch die gemütlichen Gassen zu schlendern, auf dem Dorfplatz den neusten Klatsch und Tratsch zu verfolgen und den Gaumen an den Essständen zu verwöhnen», heisst es in der Mitteilung.

Über zehn Bands und DJs

Auch das Line-up steht bereits fest. Über zehn verschiedene Bands, DJs und Sänger treten auf. Die Acts kommen dabei aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen – zu hören sein werden etwa elektronische Musik, Hip-Hop, Rock, Pop und Folk.

Auf den Bühnen stehen unter anderem «Shantel & Bucovina Club Orkestar», «Toni L.» mit DJ Haitian Star und «Troubas Kater», die mit ihren Live-Auftritten die Besucherinnen und Besucher ins Open-Air-Feeling katapultieren sollen. Und in den späten Nachtstunden laden in den Bars verschiedene DJs ein, zu ihren Rhythmen zu tanzen und feiern.

Auch für die kleinen Festivalbesucher hält das «Sichtfeld» Aktivitäten bereit. So wird am Samstag ein Kindernachmittag mit «Bobbycar»-Rennen, Basteln, Schminken und Spielen veranstaltet. Währenddessen kämpfen die etwas älteren Open-Air-Gänger an den «Beer Pong»-Tischen um den ersten Platz der traditionellen «Beer Pong Championship». Wer seine Treffsicherheit eher in der Stimme sieht, ist zur «Open Mic Session» eingeladen. (az)