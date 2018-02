«Bei solchen Temperaturen geniessen wir es natürlich, nicht in einem Wohnwagen leben zu müssen», sagt Alexandra Nock, während sie durch den Schnee geht. Oeschgen ist wieder weiss geworden über Nacht. Das braucht die Zirkusfamilie Nock im Moment nicht zu stören, denn seit der letzten Show vergangenen November lebt sie hier im Winterquartier in einer Wohnung. In rund einem Monat muss der Wohnwagen aber wieder bezogen werden, zum 158. Mal zieht der Circus Nock mit seiner Karawane durchs Land.

Seit Jahren bereiten sinkende Zuschauerzahlen der Zirkusdirektorin Sorgen. «2017 war kein Super-Jahr», sagt Alexandra Nock. Ein Jahr verlaufe mal besser, mal schlechter. «Das Überleben in der heutigen Zeit mit einem Zirkus ist schwer», sagt sie. «Die Schweiz ist ein kleines Land mit einem Überangebot an Veranstaltungen und möglichen Aktivitäten. Es läuft immer viel», sagt Alexandra Nock. Zusammen mit Schwester Franziska führt sie den Traditionszirkus in der siebten Generation.

Sich dem Zeitgeist anpassen

Untätig schaut man dem gesellschaftlichen Wandel aber nicht zu. Neben der klassischen Zirkusaufführung haben die Nocks ihr Angebot in den vergangenen Jahren stets erweitert: Ferien im Zirkus, vergünstigte Eintritte für Schulklassen oder Apéros in der Manege. Diese kämen besonders gut an. An mangelndem Einsatz scheint der Zuschauerschwund also nicht zu liegen. Auch die Aufführungen seien nicht die Wurzel des Problems. «Wir haben ein hohes Niveau in unseren Shows», sagt Alexandra Nock. Auch entwickelten sich die Artisten mit ihren Darbietungen immer weiter: Dazu gehört, dass man die Abstimmung von Licht, Musikstilen und Kostümen immer wieder überdenkt und an den Zeitgeist anpasst.

Bilder vom Programm 2017: