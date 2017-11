Die letzte Gemeindeversammlung von Heinz Kim als Ammann von Zuzgen beinhaltete noch einmal Vieles. Hitzige Diskussionen, lustige Momente und zum Schluss grosse Emotionen und herzlichen Dank.

Auf der Traktandenliste standen mit dem Kauf eines Grundstücks für 410 000 Franken und dem Baukredit für die Erschliessung eines Baugebiets in der Höhe von 400 000 Franken zwei grössere Geschäfte. Beides seien zukunftsträchtige Projekte für die Gemeinde, sagte Kim. Auf dem Grundstück an der Schulstrasse etwa soll nach aktueller Planung in nicht allzu ferner Zukunft Wohnraum für ältere Menschen entstehen. Nächstes Jahr soll diese Idee konkretisiert werden.

Beide Kreditanträge gingen in der Versammlung praktisch ohne Diskussion durch. Die 80 Anwesenden von insgesamt 648 Stimmberechtigten Zuzgens gaben ihre Zustimmung jeweils mit grossem Mehr.

Diskussionen um Reglement

Für kurzzeitig hitzige Diskussionen sorgte hingegen das Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung. Schliesslich griff Heinz Kim ein. «Bitte, bleibt bei den Fakten», bat er die Anwesenden und fügte an: «Poltern ist etwas für den Stammtisch im Wirtshaus.» Der Ammann war auch in seiner letzten Versammlung Herr der Lage – ebenso, als er sich spontan selber auf die Suche nach einer neuen Batterie machte, weil das Mikrofon plötzlich nicht mehr funktionierte.

Zwei Polit-Urgesteine gehen

Das Reglement wurde schliesslich mit grossem Mehr angenommen, wie auch das Budget mit einem drei Prozentpunkte tieferen Gemeindesteuersatz. Was Kim zum letzten Traktandum brachte: den Verabschiedungen. Gleich zwei regelrechte Polit-Urgesteine verlassen den Zuzger Gemeinderat. Vizeammann Alois Büchler und Ammann Heinz Kim sassen insgesamt 40 Jahre im Gemeinderat, zählt man ihre Amtsjahre zusammen.

Kim dankte seinen Ratskollegen, den Mitarbeitern, seinem langjährigen Weggefährten Büchler und den Einwohnern. Der Abschied ging im sichtlich nahe. Beim Dank an seine Frau Doris versagte ihm kurz die Stimme. Dann fing er sich: «Ich blicke mit Freude und Genugtuung, aber auch mit Wehmut auf meine Amtszeit zurück», so Kim. Sein Nachfolger, Gemeinderat Daniel Hollinger, würdigte in der Folge das Wirken Kims: «Er hat nicht nur Geld ausgegeben, sondern damit auch viele wichtige Projekte umgesetzt. Und er hat dafür gesorgt, dass Zuzgen heute so gut dasteht und positiv in die Zukunft blicken kann.» Büchler und Kim erhielten für ihre Verdienste das Bürgerrecht verliehen.