Zweiter Wahlgang: Keiner der drei Gemeinderats-Kandidaten krebst zurück

Eines ist ihnen allen gemeinsam: Mit ihrem Resultat im ersten Wahlgang sind sie zufrieden. Oliver Jucker (SP), Reto Bernardi (FDP) und Diana Montandon (parteilos) kandidierten für den frei werdenden Sitz von Heinz Hassler (SP) im Kaiseraugster Gemeinderat. Das absolute Mehr von 666 Stimmen verpassten sie im ersten Wahlgang am vergangenen Wochenende alle . 485 Stimmen holte Jucker, 418 Bernardi und 407 Montandon. Jetzt, und auch das ist ihnen gemeinsam, treten sie allesamt für den zweiten Wahlgang an.

Der zweite Wahlgang wurde von der Gemeinde auf den 29. November festgelegt. Es handelt sich dabei ebenfalls um ein eidgenössisches Abstimmungsdatum. Die drei Kandidierenden rechnen trotzdem damit, dass die Stimmbeteiligung etwas tiefer liegen wird als noch am vergangenen Wochenende mit über 43 Prozent.

«Nicht mehr anzutreten, stand für mich gar nie zur Diskussion», sagt Diana Montandon. «Wie heisst das Sprichwort doch: Die Schlacht ist zwar verloren, der Krieg aber noch nicht.» Auch für Jucker und Bernardi war sofort klar, dass sie sich auch einem zweiten Wahlgang stellen. «Gerade angesichts des so knappen Resultats», sagt Bernardi. Und Jucker: «Das bin ich meinen Wählerinnen und Wählern schuldig.»

«Es geht deshalb vor allem auch darum, meine Stimmen zu verteidigen», sagt Reto Bernardi. «Natürlich versuche ich aber auch, weitere Wählerinnen und Wähler für mich zu gewinnen.» Der Familienvater nennt dabei die Liebrüti-Siedlung – er selbst ist hier aufgewachsen – als eines seiner Kernthemen. «Ich möchte die Liebrüti beleben, wieder mehr Einkaufs- und Begegnungsmöglichkeiten schaffen und die Siedlung näher ans Dorf bringen», sagt er.

Das ist ein Thema, das auch Oliver Jucker am Herzen liegt, wobei er betont: «Ich habe ein Gehör für alle Menschen, die in Kaiseraugst leben. Ich fühle mich als ‹Chaiseraugschter› – im Dorf und in der Liebrüti.» Die Gemeinde stehe bezüglich Liebrüti derzeit aber vor einer wichtigen Phase. Einerseits mit dem Domus-Projekt. Andererseits mit der Zukunft des «Thommen»-Areals nahe des Bahnhofs.