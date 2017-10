Vor einem Jahr begann das grosse Sesselrücken bei den Gemeindeschreibern im Fricktal. Und das ging so:

In Frick löste Michael Widmer das Fricker Urgestein Heinz Schmid als Schreiber ab. Widmer kam von Magden, seinen Bürostuhl im unteren Fricktal übernahm Rolf Dunkel, der bis dato Schreiber von Wölflinswil war. Neu nach Wölflinswil kam Jürg Oeschger, der zuvor unter anderem als Amtsvormund und Berufsbeistand gearbeitet hatte.

In der Nachbargemeinde Wittnau übernahm derweil Claudia Schraner von Christine Gottermann.

In die Kategorie «innerfricktalische Rochade» gehören auch Möhlin und Münchwilen. Marius Fricker, Schreiber in Münchwilen, wurde nach Möhlin berufen. Auf seinem Stuhl in Münchwilen nahmDaniel Sonderegger Platz, der bis dahin stellvertretender Gemeindeschreiber in Kaiseraugst war. Von Herznach nach Zeiningen wechselte schliesslich Sheena Heinz.

Die AZ wollte von den Gemeindeschreibern wissen: Wie haben sie sich eingelebt? Oder, treffender: Wie sitzt es sich auf dem Bürostuhl? Den Anfang dieser Serie macht der Fricker Gemeindeschreiber.

Michael Widmer, wie haben Sie die ersten Monate erlebt?

Michael Widmer: Positiv, intensiv, spannend, herausfordernd, abwechslungsreich und lehrreich.

Wie wurden Sie im Dorf aufgenommen?

Sehr gut!

Wie sind Sie mit Frick verbunden?

Ich habe von 1999 bis 2007 bereits in Frick gewohnt und wohne seither in Gipf-Oberfrick. Ich kenne Frick und die nähere Region daher sehr gut.

Wie erleben Sie die Bevölkerung?

Die Grösse der Verwaltung bringt es mit sich, dass ich nicht täglich Kontakt zur Bevölkerung habe, sondern mehr intern wirke. Alle bisherigen Kontakte zur Bevölkerung habe ich jedoch als sehr angenehm erlebt.

Was hat Sie am meisten überrascht?

Mich hat am meisten überrascht, wie viel Lebensqualität ein so kurzer Arbeitsweg mit sich bringt. Meistens komme ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Zudem kann ich die Mittagszeit mit meiner Familie verbringen.