Alljährlich vor den Sommerferien begibt sich die Schule Zeiningen auf eine Abschlusswanderung. Dieses Jahr kam es beim Sonnenberg zu einem Zwischenfall, der nun für Aufregung sorgt. In einem anonymen Schreiben an die AZ heisst es, ein Zweitklässler habe auf dem Ausflug mit einem Sackmesser herumgefuchtelt und dabei geschrien, «ich mache euch alle fertig, bis die Polizei kommt und mich erschiesst».

Später habe er vor einem Hang stehend erneut gesagt, er bringe sich nun um. Die Kinder seien weinend vom Ausflug zurückgekehrt, heisst es weiter im Schreiben. Und: «Wir haben Angst. Wir sind überzeugt, dass der Junge diese Taten ausüben wird.»

«Kein Messer im Spiel, niemand bedroht»

Die Schule erklärt auf Anfrage, dass sich das Ereignis anders abgespielt hat, als im anonymen Brief beschrieben. «Es war kein Messer im Spiel und er hat niemanden bedroht», stellt Schulleiterin Simone Kohler, die selber nicht bei der Wanderung dabei war, klar. Man habe dies nochmals überprüft, als entsprechende Gerüchte aufgekommen seien. Von Selbstmord habe der Junge allerdings tatsächlich gesprochen, als er halb auf einen Zaun geklettert sei, beschreibt die schulische Heilpädagogin, die auf dem Ausflug dabei war, die Situation. Wahrscheinlich habe der Junge eine Filmszene nachgespielt, wie er dies öfters mache. Noch vor Ort habe man mit ihm gesprochen und er habe betont, er wolle sich sicher nicht umbringen. Später habe er munter den Rückweg mit den Mitschülern angetreten.

Das Gespräch mit den Eltern gesucht

«Wir haben den Vorfall ernst genommen», sagt Simone Kohler. Einige Schüler hätten sich um den Jungen gesorgt und auch vereinzelte Eltern hätten sich bei ihr nach dem Ereignis erkundigt. Man habe einerseits mit den Eltern des Schülers das Gespräch gesucht und andererseits das Ereignis am Folgetag in der Schule nochmals thematisiert, erklärt die Schulleiterin das Vorgehen. Für sie persönlich sei es befremdlich, dass man mit einem anonymen Brief an die Presse gelange und sich nicht direkt bei der Schule melde, so Kohler weiter.